Tko je Maja Chwalinska? Zbog depresije je uzela pauzu s 19 godina, sad je u finalu Pariza

Pariška zemlja navikla je gledati Poljakinje u završnici turnira. Posljednjih godina, zbog dominacije Ige Świątek, mnogi su Roland Garros od milja prozvali "Poland Garros". No, ove godine, nakon što je četverostruka pobjednica neočekivano ispala u osmini finala, poljsku zastavu u drugi tjedan ponijela je jedna sasvim druga, gotovo anonimna junakinja.

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Maja Chwalinska, 24-godišnja kvalifikantica i 114. tenisačica svijeta, ispisala je jednu od najnevjerojatnijih priča u povijesti tenisa, postavši tek druga kvalifikantica u Open eri koja je stigla do finala Grand Slam turnira. Prije nje, to je uspjelo samo Emmi Raducanu, koja je 2021. godine senzacionalno i osvojila US Open.

Prije dolaska u Pariz, Chwalińska je u karijeri imala samo devet pobjeda na glavnim WTA turnirima, od kojih tek dvije na zemljanoj podlozi. Njezin cilj, kako je sama priznala, bio je samo proći kvalifikacije i ući u glavni ždrijeb. No, ono što je uslijedilo nadmašilo je sva očekivanja.

Foto: Stephanie Lecocq

U tri meča kvalifikacija nije izgubila ni set, a zatim je u glavnom turniru nanizala pobjede protiv daleko favoriziranih suparnica. Prvo je pala olimpijska pobjednica Zheng Qinwen, zatim 23. nositeljica Elise Mertens, pa polufinalistica iz 2021. Maria Sakkari. Svojim je prolaskom u osminu finala, uz Igu Świątek, postala dijelom povijesti kao prve dvije Poljakinje koje su u istoj godini stigle do drugog tjedna Roland Garrosa.

Ali tu nije stala. Na krcatom terenu Philippe-Chatrier svladala je i domaću nadu Diane Parry, a zatim u četvrtfinalu i 22. nositeljicu Annu Kalinskayu, čime je postala tek šesta kvalifikantica u Open eri s mjestom u polufinalu Grand Slama. Pobjedom nad Dianom Shnaider u polufinalu 7-6, 6-4, postala je prva kvalifikantica u povijesti koja je ušla u finale Roland Garrosa.

​- Sve je ovo za mene vrlo novo, ova pozornica - rekla je Chwalińska nakon jedne pobjede.

Foto: Benoit Tessier

​- Dolazeći iz kvalifikacija, očito nisam očekivala da ću biti u ovoj poziciji, tako da je puno toga za procesuirati. Samo sam jako ponosna na trud koji sam uložila.

Iza nevjerojatnog uspjeha krije se priča o nevjerojatnoj mentalnoj snazi i pobjedi nad osobnim demonima. Prije samo pet godina, nakon poraza u prvom kolu kvalifikacija za Wimbledon 2021., tada 19-godišnja Chwalińska objavila je da uzima neodređenu pauzu od tenisa. Razlog je bila teška depresija s kojom se borila od 2019. godine. Tenis je u tom trenutku povezivala isključivo s pritiskom, stresom i suzama te nije bila sigurna hoće li se ikada vratiti na teren.

​- Puno sam se mučila. U početku sam se tjerala, mislila sam da samo moram biti jaka, čvrsta i nastaviti trenirati. Ali onda više nisam mogla ustati iz kreveta. Bila sam beživotna, da budem iskrena - prisjetila se teškog razdoblja.

Foto: Benoit Tessier

​- Trebala sam pauzu i iskreno nisam znala hoću li se vratiti ili ne.

Povratak kući, podrška obitelji i bliskih prijatelja te rad sa specijalistom pomogli su joj da se oporavi. Shvatila je, kako kaže, da je prestala razlikovati Maju kao osobu od Maje kao tenisačice. Bila je samo jedno. Pauza joj je pomogla da shvati kako postoji čitav svijet izvan tenisa u kojem se može uživati. Njezin povratak na teren bio je postupan, a prvu Grand Slam pobjedu ostvarila je u Wimbledonu 2022., simbolično, na mjestu gdje je njezina karijera stala godinu ranije.

​- Rezultati me više ne definiraju kao prije - poručila je.

Foto: Stephanie Lecocq

Njezin uspjeh u Parizu mnogi pripisuju jedinstvenom i za suparnice izuzetno neugodnom stilu igre. Budući da je visoka tek 165 centimetara i fizički inferiorna većini igračica, Chwalińska je morala razviti drugačija oružja. Njezina ljevoruka igra puna je varijacija, slajseva, spinova i skraćenih lopti koje izbacuju protivnice iz ritma.

​- Znam da igram drugačiji tenis od većine djevojaka na Touru. Nemam fizičke predispozicije da igram snažno, pa moram razvijati drugačiju vrstu oružja za sebe. Svjesna sam da to može biti vrlo iritantno za druge igračice - kaže uz smijeh.

Izvan terena, sebe opisuje kao štrebericu koja voli zabavu, druženje s ljudima i igranje šaha. Inspiraciju crpi iz "Velike trojke", a kao djevojčica bila je najveća obožavateljica Rogera Federera. Njezin pohod u Parizu donio joj je i golemu financijsku nagradu. Ulaskom u finale osigurala je najmanje 1,4 milijuna eura, čime je više nego udvostručila svoju ukupnu zaradu u karijeri. S rankingom koji će skočiti među 25 najboljih na svijetu.

Foto: Benoit Tessier