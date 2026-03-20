Obavijesti

Sport

Komentari 0
ŠTETA

Ružić ispala u prvom kolu WTA turnira u Miamiju od Rumunjke

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Antonia Ružić ispala u prvom kolu Miamija! Rumunjka Ruse preokrenula i slavila u dva seta nakon više od dva sata igre. Drugi poraz Ružić protiv Ruse

Admiral

Najbolja hrvatska tenisačica Antonia Ružić (WTA-55.) poražena je u četvrtak u prvom kolu teniskog WTA turnira u Miamiju, bolja od nje je nakon nešto više dva sata igre bila Rumunjka Elena Gabriela Ruse, 73. tenisačica svijeta, sa 7-5, 7-6(3).

Ružić je u prvom setu povela 5-3, no nakon toga je izgubila četiri uzastopna gema. U drugom setu je imala prednost od 6-5, ali je rumunjska tenisačica preko tie-breaka ipak ostvarila plasman u drugo kolo.

Čakovčanka je susret završila s učinkom od jednog asa uz 63 posto prvog servisa, a iskoristila je tri od 10 break-lopti , dok joj je Ruse četiri puta uzela servis.  Ovo je bio njihov drugi međusobni ogled i druga pobjeda rumunjske tenisačice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026