Ružić ispala u prvom kolu WTA turnira u Miamiju od Rumunjke

Najbolja hrvatska tenisačica Antonia Ružić (WTA-55.) poražena je u četvrtak u prvom kolu teniskog WTA turnira u Miamiju, bolja od nje je nakon nešto više dva sata igre bila Rumunjka Elena Gabriela Ruse, 73. tenisačica svijeta, sa 7-5, 7-6(3).

Ružić je u prvom setu povela 5-3, no nakon toga je izgubila četiri uzastopna gema. U drugom setu je imala prednost od 6-5, ali je rumunjska tenisačica preko tie-breaka ipak ostvarila plasman u drugo kolo.

Čakovčanka je susret završila s učinkom od jednog asa uz 63 posto prvog servisa, a iskoristila je tri od 10 break-lopti , dok joj je Ruse četiri puta uzela servis. Ovo je bio njihov drugi međusobni ogled i druga pobjeda rumunjske tenisačice.