Ružić ostala nadomak najveće pobjede karijere. Osaka slavila nakon drame u Australiji

Hrvatska reprezentativka Antonia Ružić (WTA - 17.) bila je nadomak najvećoj pobjedi u karijeri u svom debitantskom nastupu na Australian Openu, propustivši prednost 'breaka' (4-3) u odlučujućem setu protiv bivšeg svjetskog 'broja 1', Japanke Naomi Osake (WTA - 17.), koja je na kraju slavila sa 6-3, 3-6, 6-4.

Ružić je u svom prvom nastupu na Australian Openu dobila priliku odigrati večernji meč u Rod Laver Areni protiv bivše dvostruke pobjednice ovog turnira i četverostruke Grand Slam pobjednice. Očekivano, na početku dvoboja je 22-godišnja Međimurka bila impresionirana velikom pozornicom i suparnicom, koja je imala neuobičajeni ulazak na teren, došavši u ekstravagantnoj odjeći inspiriranoj meduzom i s bijelim kišobranom u ruci, primjerenijoj kombinaciji za kakvu modnu reviju nego za teniski meč.

Foto: Hollie Adams/REUTERS

U takvim okolnostima, Ružić je brzo došla u zaostatak osvojivši tek tri poena u prva tri gema. U četvrtom gemu je spasila četiri 'break-lopte' i osvojila prvi gem. Od tog trenutka nadalje, Antonia je postala ravnopravna suparnica.

Odgovorila je Osaki na isti način, nanizala tri gema i došla do 3-3. Ipak, 28-godišnja Japanka je pri vodstvu 4-3 došla do novog 'breaka' i bez izgubljenog poena odservirala za osvajanje prvog seta.

To nije obeshrabrilo hrvatsku reprezentativku koja je u drugom gemu drugog seta došla do prednosti 'breaka' i bez poteškoća ju držala do devetog gema u kojem je došla do servisa za set. Osaka je imala 15-40, ali se Ružić hrabrom, ali i racionalnom igrom, izvukla iz te situacije i iskoristivši drugu set-loptu odvela meč u odlučujući, treći set.

Foto: JAIMI JOY/REUTERS

Osaka je osvojila prva dva gema trećeg seta, ali je Ružić odmah uzvratila 'breakom' nakon izgubljenog servisa. Kod 3-3 je Antonia još jednom slomila servis bivše najbolje svjetske tenisačice i došla na dva gema od pobjede. Nažalost, i ostala je toliko daleko, jer je Osaka u sljedeća tri gema podigla razinu igre i uz gubitak tri poena preokretom izborila plasman u drugo kolo. Meč je završila neobranjivom bekend paralelom i nakon dva sata i 22 minute pobjednički podigla ruke u zrak.

Servis je bio najveća razlika između dvije tenisačice. Osaka je završila meč s 11 asova, od čega je zabila tri zaredom pri rezutatu 4-4 u odlučujućem setu. Japanka je imala 73 posto realizacije prvog servisa, dok je Ružić ostala na 58 posto.

"Servis me izvukao. Servirala sam jako dobro. Ona je odlična igračica. Nikada nisam igrala protiv nje i nadam se da je više neću vidjeti s druge strane mreže. No, ako se to dogodi, uvjerena sam da ćemo opet igrati jako dobre mečeve", rekla je Osaka u razgovoru s Jelenom Dokić na terenu Rod Laver Arene odmah po završetku meča, odajući priznanje svojoj suparnici.

Japanka će u drugom kolu igrati protiv iskusne Rumunjke Sorane Cirstee (WTA - 41.).