Sada svi žele igrati za Kosovo! Stižu im iz Basela i Wolfsburga

Nogometna reprezentacija Kosova prvi put sudjeluje u kvalifikacijama za Euro, a već je postala hit. Kosovari nakon pet odigranih utakmica imaju samo jedan poraz, što im ostavlja velike šanse za plasman na EP 2020. godine.

Predsjednik Nogometnog saveza Kosova, Agim Ademi, rekao je da danas sve više mladih želi nastupati za Kosovo. Od mlađih kategorija pa sve do prve momčadi. Blizu reprezentacije su i dva igrača Wolfsburga i Basela, prenose Ademijeve riječi tamošnji mediji.

Elvis Rexhbecaj (21) igra za Wolfsburg. Odrastao je u Njemačkoj, ali je rođen je u Prizrenu i njegova želja je igrati za Kosovo. Osim njega, na listi je i 'Švicarac' Kemal Ademi koji je ove sezone postigao već šest golova u sedam utakmica za Basel. Prema Ademiju, ovi bi igrači ubrzo trebali pojačati redove kosovske reprezentacije.

Podsjetimo, Kosovo će priliku da izbori Euro imati i preko Lige nacija, ali puno lakše će do EP-a preko kvalifikacija. Do kraja ih čekaju domaće utakmice protiv Engleza i Crnogoraca i gostovanje kod Čeha. Englezima doma u kvalifikacijskim utakmicama od 2007. godine i Hrvatske na Wembleyu nitko nije zabio tri gola. Sve do dolaska Kosova na Otok... Ostavili su sjajan dojam u Southamptonu. Iako su na kraju izgubili 5-3, Englezi su ih itekako zapamtili.

- Kosovo je europska senzacija. Sretan sam zbog sve što rade u ovim kvalifikacijama. Mislim da na kraju možemo do Eura - rekao je Ardian Kozniku, bivši napadač Dinama i Hajduka.