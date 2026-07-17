Šahtar Donjeck, koji zbog rata u Ukrajini luta europskim stadionima, sada bira između Stamford Bridgea i Craven Cottaga za domaće utakmice Lige prvaka sljedeće sezone
Šahtar luta Europom, a novi dom mogao bi im biti kultni stadion prvoligaša u Londonu
Šahtar Donjeck suočava se s novom logističkom dilemom uoči sezone Lige prvaka. Ukrajinski velikani, koji zbog sigurnosnih ograničenja Uefe ne mogu igrati u Ukrajini, dosad su lutali stadionima u Poljskoj, Njemačkoj i Sloveniji.
Sad, prema navodima ukrajinskog novinara Ihora Burbasa, biraju između dva londonska stadiona, Stamford Bridgea i Craven Cottagea.
🚨🚨🚨 Shakhtar WILL not play their Champions League games at GTech Community stadium in Brentford, due to the ground's small capacity.— Miners Weekly (@Miners_Weekly) July 17, 2026
The club have decided to play either at Stamford Bridge (Chelsea) or Craven Cottage (Fulham), reports Ukrainian insider Ihor Burbas. pic.twitter.com/SsbNmeRqgw
Brentfordov stadion s kapacitetom od 17.000 mjesta otpao je kao premalen, dok Craven Cottage prima oko 25.000 gledatelja, a Stamford Bridge znatno više.
Za Chelsea i Fulham ovakav dogovor bio bi unosan komercijalni najam, domaćin naplaćuje naknadu po utakmici ili uzima udio od prihoda od ulaznica i ugostiteljstva, dok posjetitelji pokrivaju sve troškove organizacije.
Tottenham je sličnim modelom iznajmljivanja svog stadiona zaradio milijune, a hamburški Volksparkstadion već je ugostio Šahtarove europske večeri. Konačna odluka o lokaciji još nije donesena.
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