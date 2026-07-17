Šahtar luta Europom, a novi dom mogao bi im biti kultni stadion prvoligaša u Londonu

Šahtar Donjeck suočava se s novom logističkom dilemom uoči sezone Lige prvaka. Ukrajinski velikani, koji zbog sigurnosnih ograničenja Uefe ne mogu igrati u Ukrajini, dosad su lutali stadionima u Poljskoj, Njemačkoj i Sloveniji.

Sad, prema navodima ukrajinskog novinara Ihora Burbasa, biraju između dva londonska stadiona, Stamford Bridgea i Craven Cottagea.

🚨🚨🚨 Shakhtar WILL not play their Champions League games at GTech Community stadium in Brentford, due to the ground's small capacity.



The club have decided to play either at Stamford Bridge (Chelsea) or Craven Cottage (Fulham), reports Ukrainian insider Ihor Burbas. pic.twitter.com/SsbNmeRqgw — Miners Weekly (@Miners_Weekly) July 17, 2026

Brentfordov stadion s kapacitetom od 17.000 mjesta otpao je kao premalen, dok Craven Cottage prima oko 25.000 gledatelja, a Stamford Bridge znatno više.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Za Chelsea i Fulham ovakav dogovor bio bi unosan komercijalni najam, domaćin naplaćuje naknadu po utakmici ili uzima udio od prihoda od ulaznica i ugostiteljstva, dok posjetitelji pokrivaju sve troškove organizacije.

Tottenham je sličnim modelom iznajmljivanja svog stadiona zaradio milijune, a hamburški Volksparkstadion već je ugostio Šahtarove europske večeri. Konačna odluka o lokaciji još nije donesena.