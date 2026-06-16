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BUKNUO SKANDAL

SAMIR U OFSAJDU Predsjednika brazilskog nogometnog saveza slikali s ljubavnicom? To nije sve

Piše 24sata,
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SAMIR U OFSAJDU Predsjednika brazilskog nogometnog saveza slikali s ljubavnicom? To nije sve
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Foto: RICARDO MORAES/REUTERS

Odmah su krenule glasine kako Cristina nije jedina Samirova ljubavnica, kako je ona samo jedna u nizu..

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Predsjednik brazilskog nogometnog saveza, 42-godišnji Samir Xaud, u središtu je velikog skandala. Markantnog doktora ulovili su na večeri u New Yorku, južnoamerički mediji tvrde kako je bio u društvu svoje ljubavnice - poduzetnice Cristine Andrade.

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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dvojac je 'uhvaćen' tijekom zajedničke večere u restoranu Cipriani u New Yorku 3. lipnja, djeluju dosta prisno, nasmiješeni su, ispijala se boca, pretpostavljamo nekog skupljeg vina... Kasnije su zajedno u unajmljenom vozilu napustili restoran.

Xaud će sigurno svojoj supruzi Nataliji, s kojom je u braku već 20 godina i s kojom ima troje djece, morati objasniti neke stvari...

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Odmah su krenule glasine kako Cristina nije jedina Samirova ljubavnica, kako je ona samo jedna u nizu..

Dodajmo kako je predsjednik brazilskog saveza pratio  otvaranje SP-a u Meksiku u društvu supruge. "Ljubavnicu ostavio u New Yorku, otišao ženi u Meksiku", pišu južnoamerički mediji.

Skandal nije samo ljubavne prirode. Kako tvrdi novinar Leo Dias, Xaud je navodnoj ljubavnici financirao putovanje putem tamošnjeg nogometnog saveza.

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- Odbacujemo tvrdnje o navodnoj zloupotrebi sredstava - kratko su poručili iz brazilskog nogometnog saveza.

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