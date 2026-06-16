Odmah su krenule glasine kako Cristina nije jedina Samirova ljubavnica, kako je ona samo jedna u nizu..
SAMIR U OFSAJDU Predsjednika brazilskog nogometnog saveza slikali s ljubavnicom? To nije sve
Predsjednik brazilskog nogometnog saveza, 42-godišnji Samir Xaud, u središtu je velikog skandala. Markantnog doktora ulovili su na večeri u New Yorku, južnoamerički mediji tvrde kako je bio u društvu svoje ljubavnice - poduzetnice Cristine Andrade.
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Dvojac je 'uhvaćen' tijekom zajedničke večere u restoranu Cipriani u New Yorku 3. lipnja, djeluju dosta prisno, nasmiješeni su, ispijala se boca, pretpostavljamo nekog skupljeg vina... Kasnije su zajedno u unajmljenom vozilu napustili restoran.
Presidente da CBF usa verba da entidade para bancar mulheres em viagens internacionais— LeoDias 🍿 (@euleodias) June 15, 2026
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(Fotos: Rafael Ribeirorio /CBF | Reprodução) pic.twitter.com/v2gcNCVxr1
Xaud će sigurno svojoj supruzi Nataliji, s kojom je u braku već 20 godina i s kojom ima troje djece, morati objasniti neke stvari...
Odmah su krenule glasine kako Cristina nije jedina Samirova ljubavnica, kako je ona samo jedna u nizu..
Dodajmo kako je predsjednik brazilskog saveza pratio otvaranje SP-a u Meksiku u društvu supruge. "Ljubavnicu ostavio u New Yorku, otišao ženi u Meksiku", pišu južnoamerički mediji.
Skandal nije samo ljubavne prirode. Kako tvrdi novinar Leo Dias, Xaud je navodnoj ljubavnici financirao putovanje putem tamošnjeg nogometnog saveza.
- Odbacujemo tvrdnje o navodnoj zloupotrebi sredstava - kratko su poručili iz brazilskog nogometnog saveza.
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