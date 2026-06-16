Sviđa li vam se uvođenje pauze za hidrataciju na SP-u? Neke momčadi od toga su profitirale

Svjetsko prvenstvo 2026. godine donijelo nam je brojne novine u nogometu. Pa tako utakmica više nije podijeljena na dva poluvremena, uvođenjem 'hydration breaka', odnosno 'pauze za hidrataciju', u 22. minuti svakog poluvremena dobili smo - četvrtine.

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FIFA tvrdi kako ova trominutna pauza donosi benefite igračima, kako je to pravilo uvedeno zbog dobrobiti igračima, da se time osiguravaju najbolji mogući uvjeti za igrače... Ali malo tko u to vjeruje.

- Ne sviđa mi se to. Sviđa mi se to samo kad su uvjeti ekstremni. Ako su uvjeti dobri, to je nepotrebno - kazao je trener SAD-a Mauricio Pochettino o ovom pravilu...

Otprilike isto je kazao i sjajni nizozemski branič Virgil Van Dijk.

Da je 'hydration break' opcija, a ne pravilo, vjerojatno se nitko ne bi bunio. A ovako, kad je on obavezan i na klimatiziranim stadionima, na utakmicama gdje je temperatura oko 20 stupnjeva, navijači se bune...

- To je samo još jedan način kako ugurati reklame - jasan je legendarni Ian Wright.

Većina pratitelja nogometa nije oduševljena ovim pravilom, smatraju ga nepotrebnim, ali ima i onih kojima se ova novina dopala.

"Mogu skoknuti do WC-a bez da nešto propustim", "Ovako stignem pregledati po društvenim mrežama što drugi pišu o utakmici", "Meni je to pauza za sendvič"... pišu pobornici pravila.

Ipak, dominira nezadovoljna većina...

"Ovo mijenja igru u potpunosti", "Samo su im reklame bitne, nema ovo veze s igračima", "Nova glupost FIFE", "Igraju Afrikanci protiv Južnoamerikanaca na 20 stupnjeva i vi mislite da im treba ova pauza, potpuno suludo", nižu se komentari po društvenim mrežama...

Foto: JEENAH MOON/REUTERS

Za kraj dodajmo kako su određene momčadi profitirale uvođenjem ovog pravila. Brazil je gubio od Maroka i opasno visio, ali par minuta nakon ove pauze, poravnali su rezultati.

I Kanada je zabila svoj gol za izjednačenje protiv BiH ubrzo nakon ove pauze, Škotska je zabila svoj jedini gol protiv Haitija nakon ove pauze, prvi australski gol protiv Turske pao je nakon hidratacije..

- Kad vodiš, ne želiš ovu pauzu. Ali kad gubiš, onda ih želiš - kazala je za ITV izbornica ženske reprezentacije SAD-a Emma Hayes.

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