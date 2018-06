Samo on nije slavio Ronaldov gol i svi misle da je genijalac...

Portugal i Španjolska odigrali su pravu ljepoticu na startu Svjetskog prvenstva. Završilo je 3-3 u utakmici punoj preokreta i drame u kojoj je briljirao Cristiano Ronaldo, koji je zabio sva tri gola, uključujući i golčinu za 3-3 iz slobodnjaka u rašlje.

Internetom kruži video slavlja portugalske reprezentacije nakon toga gola, svi su bili oko Ronalda osim jednog igrača, Josea Fontea.Dok su suigrači slavili van terena na polovici Španjolske, on je stajao je uz aut liniju pazeći da je slučajno ne bi prešao.

POGLEDAJTE VIDEO

During Cristiano’s hat-trick celebration, all Portuguese players were celebrating with him except one who had to stay inside the pitch as FIFA states if all 'outfield players' are off the pitch during celebrations, opposing team can kickoff the game. 🇵🇹 pic.twitter.com/u8ewWV3Zz6