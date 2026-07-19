Samovojska: Iznimno zabavna utakmica! Rendulić: Francuzi su im prodali napitak nemoći...

Engleska je pobjedom 6-4 protiv Francuske stigla do brončane medalje na Svjetskom prvenstvu. U iznimno sadržajnoj utakmici gledatelji su vidjeli čak deset pogodaka, a Englezi su nakon otvorene i napadačke igre zasluženo završili na pobjedničkoj strani. Spektakl u Miamiju ostat će upamćen kao najefikasnija utakmica za treće mjesto u povijesti svjetskih prvenstava. Susret su prokomentirali nogometni stručnjaci i analitičari Anton Samovojska i Krunoslav Rendulić u HRT-ovoj 'Americani'.

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Samovojska smatra da kvalitete nije bilo, ali da je to bio 'susret za narod'.

- Iznimno zabavna utakmica. Neću razgovarati o strategiji i kvaliteti nogometa, ali ovo je zaista bila zabavna utakmica. Engleska je postigla najbolji rezultat od 1966. godine kad su bili prvaci. Nisu htjeli igrati utakmicu za treće mjesto, ali, ipak, dogodila se i pobijedili su. Ovo je super uvod u sutrašnji spektakl.

Osvrt na utakmicu dao je Rendulić te podijelio stav sa Samovojskom.

- Utakmica je taktički bila jako loša. Očito su do hidratacijskog prekida u drugom poluvremenu Francuzi prodali napitak nemoći Englezima kada su zabili tri pogotka. Kasnije se Engleska malo stabilizirala. Tuchel je izmjene radio prekasno, tu je malo zakasnio. Kad je Bellingham ušao, stvari su se vratile u normalu za Englesku.