Sanchez najavio Dinamo: Fruk je zdrav. Rotacije? Ako to ne radim, nisam od koristi klubu

Nogometaši Rijeke u nedjelju, 8. veljače, od 17.45 sati na Rujevici dočekuju Dinamo u derbiju 21. kola HNL-a. Nakon remija sa Slavenom i poraza u Osijeku, momčad Victora Sancheza želi se vratiti na pobjednički put pred domaćom publikom protiv vodeće momčadi prvenstva.

Riječki trener istaknuo je važnost utakmice, ali i dodatnu motivaciju koju crpi iz posljednjeg međusobnog ogleda u Maksimiru.

- Dolazimo nakon poraza, ali sada imamo priliku igrati na našem stadionu, pred našim navijačima. To je za nas vrlo važna utakmica. Igramo protiv vodeće momčadi prvenstva i u mislima nam je i utakmica koju smo odigrali u Maksimiru, gdje smo pružili jako dobru igru i bili vrlo blizu pobjede. To nam daje dodatnu motivaciju da pokušamo pobijediti lidera i nastaviti skupljati bodove kako bismo poboljšali svoju poziciju na ljestvici.

Rijeka: Victor Sanchez i Toni Fruk na konferenciji za medije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Tijekom tjedna Riječani su trenirali u zahtjevnim vremenskim uvjetima, no Sanchez naglašava kako se momčad na to već naviknula.

- Igrali smo utakmice u teškim vremenskim uvjetima, čak smo zbog vremena morali igrati i utakmicu unutar dva dana. To ne možemo kontrolirati i moramo to prihvatiti. Imamo jako dobre uvjete za trening, što nam je izuzetno važno jer obilne kiše nemaju utjecaj na pomoćne terene. Kvaliteta je nevjerojatna.

Dodao je kako stanje travnjaka na stadionu nije idealno, ali da drenaža funkcionira besprijekorno te da su uvjeti jednaki za obje momčadi. Rijeka će protiv Dinama moći računati na Tonija Fruka, koji se vratio u kadar, no istodobno je Sanchez potvrdio novu ozljedu u momčadi.

- Toni je ovdje i spreman je. Nažalost, imamo još jednu ozljedu. Bodetiću je tijekom utakmice u Osijeku slomljena kost u šaci. Nadam se da je to posljednja takva ozljeda. Bode je na jednom treningu nagazio Toniju na ruku i slomio mu prst, a sada je i Bode slomio prst, pa se nadam da više neće biti slomljenih kostiju. Ostali igrači su spremni.

'Klub živi od prodaje igrača'

Govoreći o izboru početne postave i napadača, trener Rijeke naglasio je važnost forme, treninga i taktičkih zahtjeva.

- Duje Čop ima iskustvo, Jurić je mlad i spreman, Daniel Adu-Adjei je također vrlo dobar. Je li presudna taktika ili treninzi? Sve zajedno. Svi ti elementi su važni u odlukama koje donosimo kao stožer.

Susret Rijeke i Vukovara 1991 u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Dotaknuo se i stanja Dimitrija Legbe, koji se postupno vraća nakon dužeg izbivanja iz punog trenažnog procesa.

- Stanje se poboljšava, ali bio je dugo izvan punog trenažnog procesa, gotovo dva mjeseca dok smo čekali kompletnu dokumentaciju. Ipak, vidi se napredak. Riječ je o igraču laganog profila i vjerujem da će se vrlo brzo vratiti na potrebnu razinu.

Sanchez je detaljno objasnio svoju filozofiju rotacije i razvoja igrača, naglašavajući da rezultat nije jedini kriterij uspjeha.

- Pravila nogometa kažu da 11 igrača počinje utakmicu, ali mi radimo s kadrom od gotovo 30 igrača. Ako ne rotiram, ne dajem prilike svima. Ako ne dajem prilike, ne smatram se dobrim trenerom niti korisnim klubu.

Posebno je istaknuo važnost razvoja mladih igrača i financijske održivosti kluba.

- Klubovi žive i od prodaje igrača. Ako ne dajete priliku mladima, nema razvoja. To sam naučio prošle sezone. Dolazim iz sredine gdje je jedino važno pobjeđivati, Real Madrid, Deportivo, reprezentacija Španjolske. No ovdje je poslovni aspekt izuzetno važan.

U tom je kontekstu govorio i o Rukavini, koji bi se mogao naći u kadru za utakmicu s Dinamom.

- Rukavina je dobar primjer. On je jedan od igrača koji su imali manje prilika. Puno sam razgovarao s njim. Moja ideja je da bude u kadru za sljedeću utakmicu. Ako bude dobro radio i pokazao da je spreman, dobit će priliku kao i ostali.

Analizirajući posljednje dvije utakmice, Sanchez smatra da su presudili detalji u oba kaznena prostora.

- U nogometu je ključno biti jak u oba kaznena prostora. Ako nisi dovoljno dobar u protivničkom i u svom kaznenom prostoru, imaš manju šansu za pobjedu.

Rijeka: Victor Sanchez i Toni Fruk na konferenciji za medije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

U ime momčadi utakmicu je najavio Toni Fruk, koji derbi vidi kao priliku za povratak samopouzdanja.

- Očekivanja su velika jer ovu utakmicu moramo shvatiti kao idealnu priliku za povratak samopouzdanja. Ovu utakmicu vidim kao idealnu priliku da pokažemo svima da ova momčad vrijedi puno više. Još moram doći do pune forme, ali vjerujem da će to doći kroz treninge i utakmice. Osjećam se spremno i jako motivirano.

Komentirao je i nagađanja o mogućem transferu.

- Čitam i ja te priče. U potpunosti sam fokusiran na ovu momčad i sljedeću utakmicu.

Govoreći o Dinamu, istaknuo je kvalitetu protivnika, ali i vjeru u vlastitu momčad.

- Dinamo ima vrlo čvrstu obranu, a Livaković je vrhunski vratar. Realizacija je dio individualne odgovornosti, ali moramo je podići na višu razinu i tada će sve biti lakše. Ciljevi su jasni: završiti sezonu što bolje u prvenstvu i u Europi. Vjerujemo u prolaz i da možemo ići dalje. Imam visoke osobne ambicije - zaključio je Fruk.