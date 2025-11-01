Obavijesti

LJUTITI TRENER RIJEKE

Sanchez: Mišić je trebao ranije u svlačionicu. Pa istukli su nas!

Piše Hrvoje Tironi,
Sanchez: Mišić je trebao ranije u svlačionicu. Pa istukli su nas!
Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

DINAMO - RIJEKA 2-1 Teško je igrati u Maksimiru, to je kao kad španjolski klubovi gostuju kod Reala. Dinamovi su nas igrači istukli, dobili su jako puno kartona, kaže Sanchez

Dinamo se izvukao u velikom derbiju, na kraju uz dosta sreće (i sudačkih repova) svladao Rijeku 2-1. Junak utakmice opet je bio Arber Hoxha, dobru rolu pružio je i Ismaël Bennacer, a prvi gol za "modre" zabio je Mounsef Bakrar. Rijeka je bila doljmljivija u nastavku, zabio je Merveil Ndocykt, briljirao Toni Fruk, ali nedovoljno za bod u Maksimiru.

- Za mene je ovo bila dobra utakmica, igrali smo dobar nogomet, ponosan sam na sve što smo napravili. U prvom poluvremenu smo imali negativan rezultat, Dinamo je dominirao pola sata. U nastavku smo imali posjed lopte, nismo bili dovoljno opasni u prvom dijelu, morali smo nešto mijenjati u poluvremenu. Znam da je teško igrati u Maksimiru - rekao je Sanchez pa dodao:

- Ne želim se buniti protiv suđenja, puno će ljudi govoriti o tome, ali to nije moj mentalitet. Moji su igrali odigrali dobru utakmicu, kapetan Dinama nije trebao završiti utakmicu, to je činjenica. Imali smo prigode u kojima smo morali bolje reagirati, to je naša pogreška. Želimo se u budućnosti okrenuti našim stvarima, razmišljati o našim situacijama gdje smo i kako mogli biti bolji.

Jeste li očekivali tako agresivan Dinamo?

- Teško je igrati ovdje, to je kao kad španjolski klubovi dođu igrati kod Reala. Dinamo je bio agresivan, udarali su naše igrače, zaslužili puno žutih kartona tijekom utakmice. Bili su jako agresivni - rekao je Sanchez.

