STIGLI BOLJI DANI...

Sanchez se prilagodio prvacima: Rijeka šest dvoboja bez poraza, na Rujevici žele ispisati povijest

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 1 min
2
Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Toni Fruk i Stjepan Radeljić opet su uvjerljivo najbolje karike Rijeke koja po prvi put u sezoni ima tri pobjede u nizu. Na Rujevici opet sija sunce, a prvacima se smiješi nokaut faza europskog natjecanja

Rijeka je opet - u modi! Nogometaši Victora Sancheza ostvarili su i drugu europsku pobjedu sezone, u četvrtak je na Rujevici "palo" Celje 3-0. A junaci? Kao i uvijek, hrvatski prvak je na prag nokaut faze Konferencijske lige stigao na krilima svoja dva najbolja igrača (već dulje) - Tonija Fruka i Stjepana Radeljića.

Rijeka zasjala u novom ruhu! Pogledajte sjajan mural | Video: 24sata/Goran Kovačić/Pixsell

Fruk je klasa, hrvatski reprezentativac, rekli bismo i siguran putnik za Svjetsko prvenstvo u SAD-u. Taj dečko ne igra nogomet, taj se dečko igra nogometa. I čini sve oko sebe boljima. Već sezonu ili dvije. Riječku "desetku" je jednostavno užitak gledati. I bez obzira na to ostao na Rujevici još tri utakmice, tri mjeseca ili tri sezone, navijači na Kvarneru moraju uživati. I biti sretni što ga mogu gledati.

Stjepan Radeljić, pak, opet podsjeća na nepropusni "toranj", branič koji donosi stabilnost momčadi pred oba gola. Reprezentativac BiH sjajno se nosio s toliko opjevanim (s razlogom!) Frankom Kovačevićem, pa stigao i dvaput asistirati. I ući u najbolju momčad 5. kola Konferencijske lige.

Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige
Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Victor Sanchez se prilagodio uvjetima i životu na Kvarneru, Rijeka je počela igrati dobar nogomet. I pokazuje naznake razine koja i dolikuje hrvatskom prvaku. Rijeka je prvi put ove sezone povezala tri pobjede (Mladost Ždralovi 4-1, Vukovar 3-1, Celje 3-0), ima niz od šest utakmica bez poraza, a u tom periodu stigla je i velika pobjeda (5-0) nad Hajdukom. Sanchez je pohvatao konce, Rijeka se zahuktala. I sad čeka nokaut fazu Konferencijske lige.

Jasno, u ovakvom ligaškom formatu nikome još nije jasno što treba Rijeci za plasman među 24 najbolje momčadi ovoga natjecanja, gdje ih do zimske stanke još očekuje gostovanje kod Šahtara. Rijeka je tu - na granici, prema nekim statističarima ima 99 posto šanse za prolaz dalje. Za povijest... 

