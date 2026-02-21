Sanchez uoči Hajduka: U derbiju se igra srcem, ali vodi glavom...

Derbi 23. kola HNL-a igraju Hajduk i Rijeka na Poljudu u nedjelju u 17.45. Velika i bitna utakmica za obje momčadi, a Splićani će tražiti osvetu za težak poraz (5-0) u zadnjem međusobnom susretu. Rijeka pod Marjan dolazi na krilima važne pobjede nad Omonijom (1-0) u Konferencijskoj ligi, a Hajduk se stabilizirao te nastavlja lov na Dinamo. Trener Rijeke Victor Sanchez najavio je susret.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Rijeka - Hajduk 5-0

Pokretanje videa... 02:09 Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk 5:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Europska utakmica je iza nas. Bio je to paklen posao u zahtjevnom okruženju, ali napravili smo dobar prvi korak. Takve pobjede ili dobre izvedbe donose samopouzdanje, no u ovom ritmu nema puno vremena za slavlje. Odmah smo se okrenuli derbiju koji nam je izuzetno važan, i rezultatski i mentalno. Želimo zadržati taj pobjednički impuls – rekao je pa komentirao umor i mogući sastav:

- To je normalan proces nakon velikog napora i dugog putovanja. Ovo je naš posao i moramo se prilagoditi. Odmah smo krenuli s oporavkom svih igrača kako bismo u Split došli s dobrom energijom. Što se tiče sastava, uvijek analiziramo stanje svakog pojedinca. Moguće su promjene, ali najvažnije je da momčad zadrži ravnotežu i natjecateljsku razinu.

U sastav se vraća Vignato, a Fruk izgleda sve bolje nakon ozljede.

- Kada igrač izgubi kontinuitet zbog ozljede, treba mu vrijeme da se vrati kroz treninge i utakmice. Ne možete to ubrzati preko noći. Vjerujemo u Fruka i znamo koliko nam znači, čak i kada nije na sto posto. Njegova kvaliteta i razumijevanje igre su važni za momčad, a siguran sam da će vrlo brzo ponovno biti na svojoj najboljoj razini - rekao je Sanchez pa prokomentirao susret s Omonijom i činjenicu da Rijeka nije primila gol:

- U takvim susretima čista mreža je zlata vrijedna. Znali smo da će biti trenutaka kada ćemo morati patiti jer je protivnik kvalitetan i u dobroj formi. Bili smo spremni na to i ostali smo kompaktni. Momčad je pokazala karakter, koncentraciju i sposobnost da kontrolira ritam utakmice. To su stvari koje nam daju dodatno samopouzdanje pred nove izazove.

Za kraj je prokomentirao emocije vezane za Jadranski derbi.

- U ovakvim utakmicama morate igrati srcem, ali voditi se glavom. Emocije su dio derbija i treba ih osjetiti, ali jednako je važno ostati miran u ključnim trenucima. Kontrola detalja, koncentracija i disciplina često odlučuju ovakve susrete - zaključio je.