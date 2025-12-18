Sanchez: Vjerovao sam i kada je bilo teško. Protivnici? Nije nam važno protiv koga ćemo igrati...

Rijeka je remijem protiv Šahtara 0-0 osigurala prolazak u nokaut-fazu Konferencijske lige. Momčad Victora Sancheza završila je šesnaesta u poretku i stekla privilegij da uzvratnu utakmicu, bez obzira na protivnika u šesnaestini finala, igra kod kuće. Takvim ishodom bio je zadovoljan i trener Sanchez, koji je nakon utakmice sabrao dojmove.

- Znali smo da će utakmica biti teška. Govorili smo o bitci za posjed i smatram da smo u drugom poluvremenu bili bolji. Najvažnija je bila borba koju smo prikazali. Bili smo kompaktni i pokušavali smo kreirati prilike iz tranzicije. Imali smo svoje šanse, ne puno, ali danas je najbitnije bilo osigurati prolazak među 16 najboljih. Ovo je povijesni dan za Rijeku, koja 46 godina nije doživjela proljeće u Europi. Čestitam igračima na tome i sretan sam zbog navijača, koji će biti sretni jer nastavljamo u ovom natjecanju. Meni je ovo druga godina zaredom da vodim momčad koja igra nokaut-fazu Konferencijske lige - rekao je za Arenu Sport.

Foto: Alex Kuhn/ArtService/FORUM/PIXSE

Šahtar je do ovog kola bio drugoplasirana momčad Konferencijske lige i jedan od najvećih favorita za osvajanje natjecanja. Ipak, Rijeka je u drugom dijelu bila bliže pobjedničkom pogotku.

- Pripremili smo utakmicu natjecateljski i željeli smo pobijediti. Znali smo da će biti teško protiv Šahtara, koji ima dobre igrače, posebno u posljednjoj trećini. Igrali smo jako dobro i nismo im dopustili stvaranje prilika. Ponosan sam na igrače, a sada se okrećemo posljednjoj ovosezonskoj utakmici u ligi. Moraju se brzo oporaviti, ali prvo slijedi slavlje jer su ga zaslužili.

Dva su moguća protivnika koja Rijeku očekuju u nokaut-fazi: poljska Jagiellonia ili ciparska Omonia. Na koga će RIjeka od ta dva protivnika odredić će ždrijeb 16. siječnja.

- Dobro je da smo izbjegli Fiorentinu i Crystal Palace, ali znali smo da je mogućnost da s jednim bodom budemo u najboljih 16 vrlo velika. Ne biramo protivnike. Najbitnije nam je da drugu utakmicu igramo kod kuće, pred našim navijačima. Nije važno tko će nam biti protivnik jer vjerujemo u sebe.

Rijeka nije dobro ušla u ovo natjecanje. Doživjela je poraz od Noe, a potom i blijed remi na Gibraltaru protiv Red Impsa. Ipak, trener Sanchez otkrio je da nikada nije sumnjao u prolazak svoje momčadi.

- Kada se natječem, nemam sumnji. Pripremali smo se pronaći način kako se natjecati i vjerovali smo u proces. Uvijek smo vjerovali da možemo pobijediti - zaključio je Sanchez.