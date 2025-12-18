Obavijesti

Sport

Komentari 0
PUN SAMOPOUZDANJA

Sanchez: Vjerovao sam i kada je bilo teško. Protivnici? Nije nam važno protiv koga ćemo igrati...

Piše Petar Božičević, Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Sanchez: Vjerovao sam i kada je bilo teško. Protivnici? Nije nam važno protiv koga ćemo igrati...
Foto: Alex Kuhn/ArtService/FORUM/PIXSE

ŠAHTAR - RIJEKA 0-0 Kada se natječem, nemam sumnji. Pripremali smo se pronaći način kako se natjecati i vjerovali smo u proces. Uvijek smo vjerovali da možemo pobijediti, kazao je Sanchez

Rijeka je remijem protiv Šahtara 0-0 osigurala prolazak u nokaut-fazu Konferencijske lige. Momčad Victora Sancheza završila je šesnaesta u poretku i stekla privilegij da uzvratnu utakmicu, bez obzira na protivnika u šesnaestini finala, igra kod kuće. Takvim ishodom bio je zadovoljan i trener Sanchez, koji je nakon utakmice sabrao dojmove.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Rijeka: Novi trener Rijeke Victor Sanchez predstavljen na Rujevici 04:18
Rijeka: Novi trener Rijeke Victor Sanchez predstavljen na Rujevici | Video: 24sata/pixsell

- Znali smo da će utakmica biti teška. Govorili smo o bitci za posjed i smatram da smo u drugom poluvremenu bili bolji. Najvažnija je bila borba koju smo prikazali. Bili smo kompaktni i pokušavali smo kreirati prilike iz tranzicije. Imali smo svoje šanse, ne puno, ali danas je najbitnije bilo osigurati prolazak među 16 najboljih. Ovo je povijesni dan za Rijeku, koja 46 godina nije doživjela proljeće u Europi. Čestitam igračima na tome i sretan sam zbog navijača, koji će biti sretni jer nastavljamo u ovom natjecanju. Meni je ovo druga godina zaredom da vodim momčad koja igra nokaut-fazu Konferencijske lige - rekao je za Arenu Sport.

Šahtar i Rijeka susreli se u 6. kolu Konferencijske lige
Foto: Alex Kuhn/ArtService/FORUM/PIXSE

Šahtar je do ovog kola bio drugoplasirana momčad Konferencijske lige i jedan od najvećih favorita za osvajanje natjecanja. Ipak, Rijeka je u drugom dijelu bila bliže pobjedničkom pogotku.

- Pripremili smo utakmicu natjecateljski i željeli smo pobijediti. Znali smo da će biti teško protiv Šahtara, koji ima dobre igrače, posebno u posljednjoj trećini. Igrali smo jako dobro i nismo im dopustili stvaranje prilika. Ponosan sam na igrače, a sada se okrećemo posljednjoj ovosezonskoj utakmici u ligi. Moraju se brzo oporaviti, ali prvo slijedi slavlje jer su ga zaslužili.

PODIJELIO DOJMOVE Stjepan Radeljić: Bodom smo zadovoljni, ali igrom nismo. Rijeka je zaslužila ovaj uspjeh
Stjepan Radeljić: Bodom smo zadovoljni, ali igrom nismo. Rijeka je zaslužila ovaj uspjeh

Dva su moguća protivnika koja Rijeku očekuju u nokaut-fazi: poljska Jagiellonia ili ciparska Omonia. Na koga će RIjeka od ta dva protivnika odredić će ždrijeb 16. siječnja. 

- Dobro je da smo izbjegli Fiorentinu i Crystal Palace, ali znali smo da je mogućnost da s jednim bodom budemo u najboljih 16 vrlo velika. Ne biramo protivnike. Najbitnije nam je da drugu utakmicu igramo kod kuće, pred našim navijačima. Nije važno tko će nam biti protivnik jer vjerujemo u sebe.

ŠTO ČEKA PRVAKA? Rijeka je doznala dva moguća protivnika u idućoj fazi! Evo kad je ždrijeb i kako funkcionira
Rijeka je doznala dva moguća protivnika u idućoj fazi! Evo kad je ždrijeb i kako funkcionira

Rijeka nije dobro ušla u ovo natjecanje. Doživjela je poraz od Noe, a potom i blijed remi na Gibraltaru protiv Red Impsa. Ipak, trener Sanchez otkrio je da nikada nije sumnjao u prolazak svoje momčadi.

- Kada se natječem, nemam sumnji. Pripremali smo se pronaći način kako se natjecati i vjerovali smo u proces. Uvijek smo vjerovali da možemo pobijediti - zaključio je Sanchez.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica
MALO TOGA OSTAVLJA MAŠTI

FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica

Juttu Leerdam mnogi smatraju najatraktivnijom sportašicom svijeta. Dok čeka početak priprema za Zimske olimpijske igre i utrku u brzom klizanju, plijeni pozornost gdje god se pojavi, i zbog face zaručnika
FOTO Bivši realovac prijetio je Rijeci: Tetovirao ime djeteta i napravio DNK test. Šokirao se
VINICIUSOVA DRAMA

FOTO Bivši realovac prijetio je Rijeci: Tetovirao ime djeteta i napravio DNK test. Šokirao se

Desni bek Šahtara, Vinicius Tobias tetovirao je ime djeteta na ruku, samo kako bi kasnije saznao kako zapravo nije biološki otac! Njegova bivša žena sve je objavila na društvenim mrežama
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića. Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025