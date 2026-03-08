Šarlija: Hajduk je mijenjao sve, trenere, igrače i one gore. Neke stvari ne događaju se slučajno

Nogometaši Hajduka izgubili su od Dinama u velikom derbiju. Utakmica na Poljudu završila je 3-1 za 'modre' koji su se odvojili na deset bodova prednosti, a branič splitskog kluba, Zvonimir Šarlija, priznao je kako je Hajduk odigrao bolju utakmicu u srijedu u porazu od Rijeke u Kupu nego protiv Dinama.

POGLEDAJTE GALERIJU:

- Loše smo ušli u utakmicu, to nas je na kraju i koštalo poraza... Smanjili smo na 1-2, imali šansu doći u egal, a onda je u našem najboljem periodu Dinamo zabio treći gol i realno presjekao utakmicu. Rujevici je ekipa izgledala odlično. U Rijeci nam se dogodila sportska nepravda, a Dinamo je danas zasluženo pobijedio - komentirao je Šarlija.

Igrao je načet od ozljede.

- Nije mi prvi put da sam stisnuo zube, vjerojatno ni zadnji. Nisam tip koji se skriva, niti ću se ikad skrivati. Znam zašto sam došao u Hajduk, pokušavam to dokazati na terenu.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Baš i nije mogao ispratiti trenerov govor u svlačionici za vrijeme poluvremena.

- Iskreno, zagrijavao sam se prvi dio sastanka, a drugi dio je bio da nastavimo kao prije trećeg gola. Ako zabijemo jedan gol da ćemo se vratiti u utakmicu. Promijenio je sistem, htio je promijeniti neke stvari, ali nismo u tome uspjeli na terenu.

Komentirao je koliko je poraz od Rijeke utjecao na izvedbu Hajduka.

- Sigurno je da se bilo teško oporaviti. To su ogromni emotivni padovi, i klupski i pojedinačno. Ulaziš u ovu utakmicu u mislima da dobro uđemo, da izbacimo Rujevicu iz glave, a mi u desetoj minuti gubimo 0-2. Puno bolje ekipe od nas teško bi se vratili nakon tog rezultata.

Zagrijavanje uoči početka utakmice 23. kola SuperSport HNL-a između Hajduka i Rijeke | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Šarliju su pitali kako Hajduk može nastaviti dalje bez da se opet ne raspadne kao proteklih sezona...

- Ajmo biti iskreni i realni, nije to slučajno. Mijenjali smo igrače i trenere, i gore na katu smo sve mijenjali. Nije slučajno da se uvijek događaju iste stvari u sličnom razdoblju godine.