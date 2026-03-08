Obavijesti

Šarlija: Hajduk je mijenjao sve, trenere, igrače i one gore. Neke stvari ne događaju se slučajno

Piše Tomislav Gabelić, Luka Tunjić, Issa Kralj,
Koprivnica: Koprivnica i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Sigurno je da se bilo teško oporaviti. To su ogromni emotivni padovi, i klupski i pojedinačno. Ulaziš u ovu utakmicu u mislima da dobro uđemo, da izbacimo Rujevicu iz glave, a mi u desetoj minuti gubimo 0-2 - rekao je

Admiral

Nogometaši Hajduka izgubili su od Dinama u velikom derbiju. Utakmica na Poljudu završila je 3-1 za 'modre' koji su se odvojili na deset bodova prednosti, a branič splitskog kluba, Zvonimir Šarlija, priznao je kako je Hajduk odigrao bolju utakmicu u srijedu u porazu od Rijeke u Kupu nego protiv Dinama.

Split: Sve je spremno za početak utakmice između Hajduka i Dinama
41
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Loše smo ušli u utakmicu, to nas je na kraju i koštalo poraza... Smanjili smo na 1-2, imali šansu doći u egal, a onda je u našem najboljem periodu Dinamo zabio treći gol i realno presjekao utakmicu. Rujevici je ekipa izgledala odlično. U Rijeci nam se dogodila sportska nepravda, a Dinamo je danas zasluženo pobijedio - komentirao je Šarlija.

TEŽAK PORAZ 'BIJELIH' VIDEO Razočaranje na Poljudu. Navijači Hajduka požurili doma puno prije posljednjeg zvižduka
VIDEO Razočaranje na Poljudu. Navijači Hajduka požurili doma puno prije posljednjeg zvižduka

Igrao je načet od ozljede.

- Nije mi prvi put da sam stisnuo zube, vjerojatno ni zadnji. Nisam tip koji se skriva, niti ću se ikad skrivati. Znam zašto sam došao u Hajduk, pokušavam to dokazati na terenu.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Baš i nije mogao ispratiti trenerov govor u svlačionici za vrijeme poluvremena.

- Iskreno, zagrijavao sam se prvi dio sastanka, a drugi dio je bio da nastavimo kao prije trećeg gola. Ako zabijemo jedan gol da ćemo se vratiti u utakmicu. Promijenio je sistem, htio je promijeniti neke stvari, ali nismo u tome uspjeli na terenu. 

TRENER HAJDUKA Gonzalo Garcia: Ne možemo se uspoređivati s Dinamom. Tko to radi, ljudima prodaje maglu...
Gonzalo Garcia: Ne možemo se uspoređivati s Dinamom. Tko to radi, ljudima prodaje maglu...

Komentirao je koliko je poraz od Rijeke utjecao na izvedbu Hajduka.

- Sigurno je da se bilo teško oporaviti. To su ogromni emotivni padovi, i klupski i pojedinačno. Ulaziš u ovu utakmicu u mislima da dobro uđemo, da izbacimo Rujevicu iz glave, a mi u desetoj minuti gubimo 0-2. Puno bolje ekipe od nas teško bi se vratili nakon tog rezultata.

Zagrijavanje uoči početka utakmice 23. kola SuperSport HNL-a između Hajduka i Rijeke
Zagrijavanje uoči početka utakmice 23. kola SuperSport HNL-a između Hajduka i Rijeke | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Šarliju su pitali kako Hajduk može nastaviti dalje bez da se opet ne raspadne kao proteklih sezona...

- Ajmo biti iskreni i realni, nije to slučajno. Mijenjali smo igrače i trenere, i gore na katu smo sve mijenjali. Nije slučajno da se uvijek događaju iste stvari u sličnom razdoblju godine. 

POGLEDAJTE GALERIJU:

