Obavijesti

Sport

Komentari 11
GARCIA U DILEMI

Sastav Hajduka za Istru: Nema Livaje i Karačića, starta Hodak. Pitanje je samo u kojoj formaciji

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 2 min
Sastav Hajduka za Istru: Nema Livaje i Karačića, starta Hodak. Pitanje je samo u kojoj formaciji
Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Garcia bi u Puli mogao ponovo odlučiti zaigrati s četvoricom u zadnjoj liniji, s trkački i tehnički jakim veznim redom, ali to ne isključuje mogućnost da ponovno gledamo trojku

Hajduk u naredna dva tjedna očekuju četiri uzastopna gostovanja, a prvo po redu je gostovanje kod neugodne Istre u Puli koja ne zna za domaći poraz u 2025. godini. Niz pozitivnih rezultata na Aldo Drosini započeo je njihov tadašnji trener Gonzalo Garcia koji je danas na klupi Hajduka i pred kojim je zahtjevna zadaća prekida tog niza ako se želi zadržati u vrhu prvenstvene ljestvice. A to je imperativ... 

TRENER HAJDUKA O KADRU Garcia: Livaja je opet osjetio bol i neće u Pulu. Ne vjerujem da ću tamo sresti previše neprijatelja
Garcia: Livaja je opet osjetio bol i neće u Pulu. Ne vjerujem da ću tamo sresti previše neprijatelja

- Čeka nas jako teška utakmica, Istra ima jake obrambene i vezne igrače koji već dugo igraju skupa i poznaju se. Uigrani su, kontroliraju svaku utakmicu i očekujem da će to pokušati i protiv nas. Mi moramo biti strpljivi i disciplinirani, moramo ih učiniti nervoznima - kazao je Garcia, koji ima dosta problema sa sastavom. 

Nema mu Livaje, koji je pokušao trenirati ali je opet osjetio bol u zadnjoj loži, nema mu ni pouzdanog desnog beka Karačiča, ni već pomalo zaboravljenoga Dialla, Sigur i Raci su se tek vratili s okupljanja reprezentacije... Doduše Bruno Durdov, Adrion Pajaziti i Bamba su se u međuvremenu oporavili, ali popisu onih koji su upitni treba dodati i Zvonimira Šarliju kojeg je u tjednu za nama mučila viroza. Šarlija se koliko toliko oporavio i putuje s momčadi u Pulu, ali će njegov nastup biti pod velikim znakom pitanja sve do same utakmice.

POGLEDAJTE VIDEO: Sažetak Vukovar 1991 - Hajduk (0-1)

Pokretanje videa...

Vukovar-Hajduk 0-2 01:47
Vukovar-Hajduk 0-2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Stara je poslovica "koga nema bez njega se mora i može", pa će tako na desnom boku priliku dobiti mladi Luka Hodak: 

- Hodak starta od prve minute, on je mlad i radi jako dobro, sluša sve što mu se kaže, discipliniran je, ali mu nedostaje iskustva. Priliku će dobiti i igrat će, što znači da je spreman i da mu ja vjerujem. Vidjet ćemo kako će reagirati – kazao je Garcia. 

PROBLEMI ZA GARCIJU Hajduk krenuo u Pulu: Trojac je ostao na Poljudu, Šarlija upitan
Hajduk krenuo u Pulu: Trojac je ostao na Poljudu, Šarlija upitan

Ako ne bude mogao Šarlija trebao bi ga zamijeniti Ron Raci, a u sastavu bi svakako trebao biti Branimir Mlačić, koji je od početka sezone skupio dosta minuta i iskustva. U zadnjoj liniji ispred Ivice Ivušića trebali bi dakle zaigrati Hodak, Šarlija/Raci, Mlačić i Melnjak, koji će dobiti prednost pred Hrgovićem jer Garcia, ako baš ne mora, rijetko koristi igrače koji su mu bili dva tjedna na okupljanju reprezentacija. Prema onome što je Garcia uvježbavao tijekom pauze i koje igrače ima na raspolaganju, u veznom redu očekujemo Pajazitija, Guillamóna i Krovinovića te Pukštasa i Almenu iza isturene lažne devetke Rebića.  

Iz navedenog je lako zaključiti da bi se Garcia u Puli mogao ponovo odlučiti zaigrati s četvoricom u zadnjoj liniji, s trkački i tehnički jakim veznim redom, premda je on sam u najavi susreta kazao kako mu sustav uopće nije bitan:  

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Sustav ne dobiva i ne gubi utakmicu i ne čini te ofenzivnijim ili defenzivnijim, nije momčad dobra ili loša zbog sustava u kojem igra... Važni su igrači i ono što oni daju na terenu. Nekad sam zadovoljan kako mi je momčad izgledala na terenu a nismo pobijedili, a drugi put, kao u zadnje dvije utakmice protiv Lokomotive i Vukovara nisam bio zadovoljan kako smo izgledali i igrali, nismo bili agresivni i disciplinirani, a pobijedili smo. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Dinamo - Osijek 2-1: Dinamovi stoperi riješili derbi, 'modri' se odvojili od Hajduka!
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Dinamo - Osijek 2-1: Dinamovi stoperi riješili derbi, 'modri' se odvojili od Hajduka!

'Modri' su već nakon 14 minuta imali 2-0 u neobičnom ozračju na Maksimiru, u 'grobnoj' tišini jer Boysi nisu navijali. Prvijence su dali McKenna i Dominguez, šansu je dobio Cardoso Varela
FOTO Trening, kile, mišići, žile: Ovi nogometaši objesili su svoje kopačke o klin i primili se utega
SAMO PROTEINI

FOTO Trening, kile, mišići, žile: Ovi nogometaši objesili su svoje kopačke o klin i primili se utega

Neki nogometaši jedva čekaju kraj igračke karijere kako bi konačno, možda i prvi put u životu, mogli jesti i piti bez opreza. Međutim, neki od njih nastavili su sa sportskim načinom života, primili se utega i u ozbiljnim godinama održali sjajnu formu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025