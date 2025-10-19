Sastav Hajduka za Istru: Nema Livaje i Karačića, starta Hodak. Pitanje je samo u kojoj formaciji

Hajduk u naredna dva tjedna očekuju četiri uzastopna gostovanja, a prvo po redu je gostovanje kod neugodne Istre u Puli koja ne zna za domaći poraz u 2025. godini. Niz pozitivnih rezultata na Aldo Drosini započeo je njihov tadašnji trener Gonzalo Garcia koji je danas na klupi Hajduka i pred kojim je zahtjevna zadaća prekida tog niza ako se želi zadržati u vrhu prvenstvene ljestvice. A to je imperativ...

- Čeka nas jako teška utakmica, Istra ima jake obrambene i vezne igrače koji već dugo igraju skupa i poznaju se. Uigrani su, kontroliraju svaku utakmicu i očekujem da će to pokušati i protiv nas. Mi moramo biti strpljivi i disciplinirani, moramo ih učiniti nervoznima - kazao je Garcia, koji ima dosta problema sa sastavom.

Nema mu Livaje, koji je pokušao trenirati ali je opet osjetio bol u zadnjoj loži, nema mu ni pouzdanog desnog beka Karačiča, ni već pomalo zaboravljenoga Dialla, Sigur i Raci su se tek vratili s okupljanja reprezentacije... Doduše Bruno Durdov, Adrion Pajaziti i Bamba su se u međuvremenu oporavili, ali popisu onih koji su upitni treba dodati i Zvonimira Šarliju kojeg je u tjednu za nama mučila viroza. Šarlija se koliko toliko oporavio i putuje s momčadi u Pulu, ali će njegov nastup biti pod velikim znakom pitanja sve do same utakmice.

Stara je poslovica "koga nema bez njega se mora i može", pa će tako na desnom boku priliku dobiti mladi Luka Hodak:

- Hodak starta od prve minute, on je mlad i radi jako dobro, sluša sve što mu se kaže, discipliniran je, ali mu nedostaje iskustva. Priliku će dobiti i igrat će, što znači da je spreman i da mu ja vjerujem. Vidjet ćemo kako će reagirati – kazao je Garcia.

Ako ne bude mogao Šarlija trebao bi ga zamijeniti Ron Raci, a u sastavu bi svakako trebao biti Branimir Mlačić, koji je od početka sezone skupio dosta minuta i iskustva. U zadnjoj liniji ispred Ivice Ivušića trebali bi dakle zaigrati Hodak, Šarlija/Raci, Mlačić i Melnjak, koji će dobiti prednost pred Hrgovićem jer Garcia, ako baš ne mora, rijetko koristi igrače koji su mu bili dva tjedna na okupljanju reprezentacija. Prema onome što je Garcia uvježbavao tijekom pauze i koje igrače ima na raspolaganju, u veznom redu očekujemo Pajazitija, Guillamóna i Krovinovića te Pukštasa i Almenu iza isturene lažne devetke Rebića.

Iz navedenog je lako zaključiti da bi se Garcia u Puli mogao ponovo odlučiti zaigrati s četvoricom u zadnjoj liniji, s trkački i tehnički jakim veznim redom, premda je on sam u najavi susreta kazao kako mu sustav uopće nije bitan:

- Sustav ne dobiva i ne gubi utakmicu i ne čini te ofenzivnijim ili defenzivnijim, nije momčad dobra ili loša zbog sustava u kojem igra... Važni su igrači i ono što oni daju na terenu. Nekad sam zadovoljan kako mi je momčad izgledala na terenu a nismo pobijedili, a drugi put, kao u zadnje dvije utakmice protiv Lokomotive i Vukovara nisam bio zadovoljan kako smo izgledali i igrali, nismo bili agresivni i disciplinirani, a pobijedili smo.