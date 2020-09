'Savage' opet u ringu: Neću mu dati da diše. Slijedi nokaut!

Nadolazeća zvijezda Alen 'Savage' Babić željno iščekuje nedjeljni meč. Očekuje pobjedu, ali ne bilo kakvu. Alen želi 'ugasiti' Nialla Kennedyja kako bi opravdao svoj nadimak

<p>Hrvatski boksač <strong>Alen Babić</strong> (29), koji se natječe u teškoj kategoriji, će svoj sljedeći meč imati u Londonu u nedjelju, 4. listopada protiv Irca Nialla Kennedyja (36). Član BK Leonardo, nastupa u jednoj od najavnih borba za glavnu borbu večeri između Joshue Buatsija i još jednog Hrvata <strong>Marka Čalića</strong>.</p><p>U kratkoj profesionalnoj karijeri 'Savage' Babić ima četiri pobjede, od kojih je zadnja bila protiv Amerikanca <strong>Shawndella Wintersa </strong>kojeg je naš boksač nokautirao u drugoj rundi.</p><p>- Nedostajalo mi je biti Savage, on želi vidjeti krv. On je lud, nije normalan. Život mi se drastično promijenio nakon pobjede protiv Shawndella Wintersa. Prošao sam put od nepoznatog boksača do borca koji ulazi u istu rečenicu s najboljima u diviziji. To je ludo.</p><p>Kennedy je u profesionalnoj karijeri nastupio 15 puta. Ostvario je 13 pobjeda, remi i poraz, a upravo je u posljednjoj borbi prije godinu dana ubilježio poraz protiv Devina Vargasa.</p><p>- Mislim da nitko ne vidi Nialla kao pobjednika u našoj borbi. Mislim da ni on sam ne vjeruje da me može pobijediti. Volio bih da on misli da može pobijediti, ali ja to naprosto ne vidim. On nije umjetnik nokauta, nema snage u udarcima. Sa mnom će otići u duboku vodu koju neće moći kontrolirati. Neću mu dati da diše. Neće to biti dosadna borba i zato je gledajte jer će završiti velikim nokautom - uvjeren je Babić.</p><p>Koliko je opasan naš boksač otkrio je i jedan od najboljih teškaša današnjice <strong>Dillian Whyte</strong> kojemu je naš boksač služio kao sparing partner, a nakon već dvije runde Englez je našem borcu dao nadimak koji će ga pratiti do kraja karijere. </p><p>- Čovjek je zvijer. Ne zna napraviti korak unazad, samo ide naprijed. Imali smo odlične sparinge. Na sparinzima se čitavo vrijeme kreće samo naprijed, baca puno udaraca, u sjajnoj je formi i ima nasilan stil. Zato ga zovem 'Divljak' Babić. Držite oko na njemu, riječ je o velikom talentu - upozorio je svjetsku boksačku javnost na našeg boksača Whyte.</p><p>Već spomenuti nokaut protiv Amerikanca digao mu je samopouzdanje do neba nakon kojeg je prozvao našeg najboljeg teškaša <strong>Filipa Hrgovića </strong>s kojim je u zategnutim odnosima, prvenstveno zbog nerazriješenih sukoba između Hrge i njegovoga bivšeg trenera, <strong>Leonarda Pijetraja</strong>. </p>