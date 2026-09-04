Segečićev otac demantirao australskog izbornika: 'Nije tražio Hrvatsku, nego obrnuto'

Adrian Segečić (22) početkom godine donio je jednu od najvažnijih odluka u dosadašnjoj karijeri. Ofenzivac Portsmoutha izabrao je Hrvatsku ispred Australije, debitirao za hrvatsku U-21 reprezentaciju, a sada se njegovo ime sve ozbiljnije spominje i u kontekstu seniorske vrste.

Njegova odluka i dalje izaziva dosta rasprava u Australiji, gdje su razočarani što su ostali bez igrača kojeg smatraju velikim potencijalom. Australski izbornik Tony Popović ranije je dao naslutiti kako je Segečić sam počeo tražiti druge reprezentativne opcije, no njegov otac Steven odlučno je odbacio takvu verziju događaja.

Osijek: Hrvatska protiv Turske za plasman na U-21 Europsko prvenstvo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Adrian se sigurno nikome nije javljao. Hrvati su zvali nas. Savez je godinama znao za njega i potrudio se pokazati mu da ga želi - rekao je Steven Segečić za Football360.

Segečić je prošao gotovo cijeli australski reprezentativni sustav, a u rujnu 2025. godine Popović ga je priključio i seniorskoj reprezentaciji za dvije utakmice protiv Novog Zelanda. Ipak, nije dobio priliku za nastup. Prema riječima njegova oca, nakon tog okupljanja problem nije bio samo u minutaži, nego u potpunom izostanku komunikacije.

- Nakon australskog kampa za utakmice s Novim Zelandom Adrian više nije dobio nikakvu povratnu informaciju od reprezentacije. Nije bilo kontakta s Popovićem, baš ništa. Adrian nije očekivao poseban tretman, ali bez ikakve komunikacije sve je postalo teško - rekao je Steven.

U međuvremenu se aktivirao Hrvatski nogometni savez. Segečić je još kao mlađi igrač nastupao za hrvatske momčadi u dijaspori i sudjelovao na kampovima namijenjenima nogometašima hrvatskog podrijetla, pa je HNS njegov razvoj pratio godinama. U kontaktu sa Segečićevom obitelji važnu ulogu imali su i ljudi iz hrvatskog reprezentativnog sustava, među kojima Ivica Olić i Josip Šimunić. Prema riječima njegova oca, hrvatska strana nije vršila pritisak niti mu je obećavala poseban status.

- Od samog početka osjetili smo poštovanje. Nisu mu stvarali pritisak, rekli su mu da uzme vremena i dobro razmisli prije konačne odluke. Kada je pristao, poručili su mu da će mu osigurati sve što je potrebno - ispričao je otac mladog ofenzivca.

Foto: Ben Whitley/PRESS ASSOCIATION

Popović je nakon njegove odluke javno izrazio razočaranje.

- Da sam ja s 20 godina dobio poziv i nisam igrao, razmišljao bih samo o tome koliko volim biti u tom okruženju. Želio bih igrati za Australiju, boriti se i čekati priliku. Ne bih samo otišao i rekao: zovite pa vidite tko me još želi - rekao je australski izbornik.

Upravo je taj dio izjave posebno zasmetao Segečićevoj obitelji, koja tvrdi da inicijativa za promjenu reprezentacije nije krenula od igrača. Fifa je u ožujku službeno odobrila promjenu njegova reprezentativnog saveza, a Segečić je ubrzo dobio priliku u hrvatskoj U-21 reprezentaciji. U mlađoj vrsti već je pokazao zašto ga u HNS-u vide kao ozbiljan potencijal za budućnost.

Dobre igre nastavio je i u Portsmouthu. Prošle sezone bio je najbolji strijelac kluba s 11 golova, dok je novu sezonu otvorio s dva gola u prvih pet nastupa. Posljednjeg dana prijelaznog roka bio je blizu odlaska u Birmingham City, ali klubovi nisu uspjeli postići dogovor o odšteti. Segečić je ranije bio i među pretpozivima Zlatka Dalića za Svjetsko prvenstvo, ali nije završio na konačnom popisu. Nakon što je Slaven Bilić preuzeo hrvatsku reprezentaciju, njegovo se ime ponovno ozbiljno spominje uoči prvog okupljanja novog izbornika.

Njegov otac ne skriva koliko bi eventualni seniorski poziv značio cijeloj obitelji.

- Zamislite samo da budete u kampu s Modrićem, Gvardiolom i Kovačićem. To je nevjerojatna kvaliteta - rekao je Steven, ali odmah dodao da njegov sin ništa ne uzima zdravo za gotovo.

- Adrian vjeruje u sebe, ali zna da igranje za Hrvatsku neće biti lagan zadatak.

Segečić bi eventualnim nastupom za seniorsku reprezentaciju nastavio putem Šimunića, Anthonyja Šerića i Joeyja Didulice, nogometaša odraslih u Australiji koji su odlučili igrati za Hrvatsku.