HAJDUK - RAKOW 2-2 Sigurno nam je otežao stvari taj crveni karton Pajazitija, vidjeli se što je bilo na kraju. Morali smo se povući na našu polovicu, nismo mogli toliko napadati, poručio je
Šego nakon gola u 94. minuti: Ne znam više što bih vam rekao
Nogometaši Hajduka na dramatičan su način remizirali s Rakowom u prvoj utakmici doigravanja za plasman u Konferencijsku ligu, odigranoj u četvrtak na Poljudu, koja je završila rezultatom 2-2 (1-1), a gosti su do izjednačenja došli u zadnjoj minuti dvoboja.
Michele Šego bio je strijelac prvog gola za Hajduk. Zabio je glavom u 21. minuti nakon sjajnog ubačaja Bambe.
- Dobro smo izgledali, nes(p)retno smo primili golove. Trebali smo biti agresivniji uz aut-liniju. Sjajno smo krenuli u drugom poluvremenu i sigurno nam je otežao stvari taj crveni karton (Pajazitija, op. a.). Vidjeli se što je bilo na kraju. Morali smo se povući na našu polovicu, nismo mogli toliko napadati - rekao je najbolji strijelac Hajduka nakon utakmice te komentirao primljeni gol u 94. minuti.
- Ne znam što bih rekao... Isto kao i zadnji put. Nisam baš dobro ni vidio taj gol, tako da ga baš i ne mogu komentirati. Znali smo da je Rakow fizički sjajna momčad, iznenadili su me možda u kvaliteti s loptom u nogama. Nisu nam puno napravili do gola. Zato mi i je žao što nismo izvukli rezultat do kraja.
Šego smatra kako Hajduk ima velike šanse za plasman u Konferencijsku ligu.
- Nemamo se čega plašiti. Ovo nam može biti samo motivacija i inat, primili smo gol u zadnjim sekundama, idemo sad dati sve od sebe gore u Poljskoj. Šteta, mogli smo voditi 3-1, šteta što nije ušao pokušaj Bambe. Bitno je da stvaramo šanse, nemamo se čega bojati.
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