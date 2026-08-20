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GOLGETER HAJDUKA

Šego nakon gola u 94. minuti: Ne znam više što bih vam rekao

Piše Tomislav Gabelić, Luka Tunjić,
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Šego nakon gola u 94. minuti: Ne znam više što bih vam rekao
Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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HAJDUK - RAKOW 2-2 Sigurno nam je otežao stvari taj crveni karton Pajazitija, vidjeli se što je bilo na kraju. Morali smo se povući na našu polovicu, nismo mogli toliko napadati, poručio je

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Nogometaši Hajduka na dramatičan su način remizirali s Rakowom u prvoj utakmici doigravanja za plasman u Konferencijsku ligu, odigranoj u četvrtak na Poljudu, koja je završila rezultatom 2-2 (1-1), a gosti su do izjednačenja došli u zadnjoj minuti dvoboja. 

Michele Šego bio je strijelac prvog gola za Hajduk. Zabio je glavom u 21. minuti nakon sjajnog ubačaja Bambe.

- Dobro smo izgledali, nes(p)retno smo primili golove. Trebali smo biti agresivniji uz aut-liniju. Sjajno smo krenuli u drugom poluvremenu i sigurno nam je otežao stvari taj crveni karton (Pajazitija, op. a.). Vidjeli se što je bilo na kraju. Morali smo se povući na našu polovicu, nismo mogli toliko napadati - rekao je najbolji strijelac Hajduka nakon utakmice te komentirao primljeni gol u 94. minuti.

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- Ne znam što bih rekao... Isto kao i zadnji put. Nisam baš dobro ni vidio taj gol, tako da ga baš i ne mogu komentirati. Znali smo da je Rakow fizički sjajna momčad, iznenadili su me možda u kvaliteti s loptom u nogama. Nisu nam puno napravili do gola. Zato mi i je žao što nismo izvukli rezultat do kraja. 

Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu
Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Šego smatra kako Hajduk ima velike šanse za plasman u Konferencijsku ligu.

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- Nemamo se čega plašiti. Ovo nam može biti samo motivacija i inat, primili smo gol u zadnjim sekundama, idemo sad dati sve od sebe gore u Poljskoj. Šteta, mogli smo voditi 3-1, šteta što nije ušao pokušaj Bambe. Bitno je da stvaramo šanse, nemamo se čega bojati.

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