Trener Rakowa otkrio zašto je radio izvanredne promjene prije Hajduka: 'To je ozbiljan klub'

Nogometaši Hajduka na dramatičan su način remizirali s Rakowom u prvoj utakmici doigravanja za plasman u Konferencijsku ligu, odigranoj u četvrtak na Poljudu, koja je završila rezultatom 2-2 (1-1), a gosti su do izjednačenja došli u zadnjoj minuti dvoboja. Vodeći gol za Hajduk postigao je glavom Michele Šego u 21. minuti nakon odličnog ubačaja Bambe.

Poljska momčad je izjednačila u 27. minuti, a strijelac je bio Mahir Emreli, bivši igrač zagrebačkog Dinama. Novo vodstvo Hajduku donio je Španjolac Dalisson de Almeida u 47. minuti udarcem s 18 metara nakon dodavanja Šotičeka.

Splitska momčad je u 55. minuti ostala s igračem manje, jer je slovački sudac Michal Očenaš isključio Adriona Pajazitija zbog opasnog prekršaja. Konačnih 2-2 postavio je Lamine Diaby-Fadiga u petoj minuti dodatka slovačkog suca Michala Očenaša.

Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Trener Rakowa, Dawid Kroczek, zadovoljan je remijem na Poljudu.

- Mislim da smo dobro startali i otvorili susret, preuzeli smo inicijativu. Za analizu je otvaranje drugog poluvremena i situacija sa crvenim kartonom. Čeka nas uzvrat u Poljskoj za koji se moramo još bolje pripremiti i nadamo se pobjedi - rekao je trener Rakowa nakon utakmice i dodao...

- Ovo je bio težak dan za poljski nogomet. Hajduk je ozbiljna momčad, a mi smo uspjeli izvući remi i pokazati snagu. Imali smo neke izvanredne izmjene u sastavu, Patricku se rodilo dijete i nije mogao biti tu s nama, to je jednostavno viša sila. Plan je od početka krenuti napadački. Igrali smo da protivnici ne iskoriste našu visoku obranu, a momci su odradili sjajan posao.