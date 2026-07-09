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Seks afera gazde poznatog kluba. Prijetila mu snimkama: Zbog njega imam HPV

Piše Filip Sulimanec,
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Seks afera gazde poznatog kluba. Prijetila mu snimkama: Zbog njega imam HPV
Foto: facebook/linkedin
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Skandal u SAD-u: Sophia Luo optužena je za ucjenu Aston Villinog šefa Wesleyja Edensa, krađu identiteta i kartičnu prijevaru. Suočava se s kaznom do 20 godina

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Sophia Luo optužena je da je s kreditne kartice drugog muškarca skinula 4000 dolara te da je koristila kreditnu karticu, debitnu karticu i vozačku dozvolu treće žrtve. Suočava se s težim optužbama u vezi sa šefom Aston Ville, Wesleyjem Edensom, uključujući i prijevaru putem interneta/telefona, za što je zaprijećena kazna do 20 godina zatvora, piše The Sun.

Luo, kineska državljanka, optužena je za ucjenu jer je navodno pokušala „uništiti” 64-godišnjeg Edensa, čije se bogatstvo procjenjuje na 1,8 milijardi funti.

Navodno je tvrdila da će izaći u javnost i njegovoj bivšoj supruzi otkriti detalje njihove afere iz lipnja 2023. godine – a tvrdila je čak i da ima postavljene kamere u svom domu u New Yorku.

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Sada je optužena za iznudu, ucjenu te uništavanje i prikrivanje dokaza/dokumenata. Peta točka izmijenjene optužnice odnosi se na prijevaru s platnim instrumentima zbog neovlaštenog korištenja kreditne kartice koja pripada „Žrtvi 2” u iznosu većem od 4000 dolara.

Šesta i sedma točka odnose se na optužbe za krađu identiteta povezane sa Žrtvom 2 i Žrtvom 3, čiju je debitnu karticu, kreditnu karticu i vozačku dozvolu Luo navodno koristila bez dopuštenja.

Ovaj neočekivani razvoj događaja uslijedio je nakon što su tužitelji u šokantnim detaljima iznijeli njezinu navodnu prijevaru usmjerenu protiv Edensa.

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Navodi se da je Edens pristao platiti Luo 4,7 milijuna funti, uz predujam od 720.000 funti, kako bi poštedio svoju obitelj daljnje sramote. Međutim, ona je potom tvrdila da ima HPV, spolno prenosivu bolest, te je za to okrivila Edensa.

Tada je, prema navodima, podigla svoj zahtjev na 900 milijuna funti.

Kada su agenti FBI-ja pretražili njezin dom na Manhattanu, navodno su pronašli nekoliko pornografskih filmova na kojima je Edensovo lice bilo „montirano na tijelo drugog muškarca”.

Kao dodatni udarac za Luo, koja se izjasnila da nije kriva po svim točkama optužnice, sudac je odbio njezin zahtjev za odbacivanjem slučaja.

Odvjetnici i predstavnici Sophije Luo i Wesleyja Edensa kontaktirani su za komentar.

Edensov glasnogovornik ranije je izjavio kako očekuje da će Edens svjedočiti ako slučaj dođe do suđenja.

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