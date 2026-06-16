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Senzacija uoči Wimbledona! Serena i Venus Williams dobile pozivnicu za parove u Londonu

Piše Issa Kralj,
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Senzacija uoči Wimbledona! Serena i Venus Williams dobile pozivnicu za parove u Londonu
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Foto: Toby Melville

Serena i Venus Williams opet zajedno na Wimbledonu! Sestre dobile pozivnicu za parove, a teniski svijet bruji o velikom povratku

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Bivša prva tenisačica svijeta Serena Williams oduševila je teniski svijet svojim povratkom. Nakon što je potvrđeno da će igrati parove u Berlinu, stiže još jedna sjajna vijest. Serena i Venus Williams vratit će se zajedno na Wimbledon koji počinje 29. lipnja  nakon što su dobile pozivnicu za parove prestižnog londonskog turnira. Sestre su Wimbledon osvajale šest puta, a posljednji put je to bilo 2016.

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Foto: Instagram

Što se tiče nastupa u pojedinačnoj konkurenciji, niti jedna od dviju sestra nije dobila pozivnicu iako je preostala još samo jedna. Serena Williams oduševila je odlukom da se nakon četiri godine pauziranja vrati tenisu, a prošlog je tjedna nastupila na turniru u Queensu. Američka tenisačica ne staje nakon povratka, ovog tjedna igra parove s Karolinom Muchovom u Berlinu. 

Queen's Club Championships
Foto: Toby Melville
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Podsjetimo, zadnji profesionalni meč prije pauze Williams je odigrala protiv Ajle Tomljanović u trećem kolu US Opena 2022. Tijekom karijere je osvojila 23 Grand Slamova u pojedinačnoj konkurenciji što je drugi najbolji rezultat u povijesti ženskog tenisa iza Margaret Court. Što se parova tiče, Williams je osvojila čak 14 naslova sa starijom sestrom Venus, a u vitrini ima i četiri zlatne olimpijske medalje. Jednu je osvojila u pojedinačnoj konkurenciji, tri u parovima, a to ju čini jednom od najtrofejnijih tenisačica u povijesti. 

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