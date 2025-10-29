Senzacionalna Cibona srušila prvog favorita i ostala sama na vrhu skupine u Europa kupu!

Cibona je pobijedila Reggio Emiliju 75-73 (21-18, 18-13, 17-17, 19-25) i tako ostala prvoplasirana momčad skupine J Europa kupa.

Zagrebački klub s puno samopouzdanja otputovao je u ponedjeljak u Reggio Emiliju, grad u središtu Italije. Momčad Ivana Rudeža ondje je gostovala protiv istoimenog kluba u sklopu trećeg kola Fibina Europa kupa. Bio je to ogled dviju jedinih momčadi u skupini J koje su do sada ostvarile dvije pobjede. Emilia je u utakmicu ušla kao veliki favorit, kao osvajač Euro Challengea, još veći nego Dijon prošlog tjedna. No, baš kao tada, Cibona je pokazala da utakmice ne dobivaju tečajevi kladionica nego igrači.

Gosti su sjajno otvorili prvu četvrtinu i imali tri poena prednosti. U drugoj su odigrali možda i najbolju dionicu utakmice. Napad je malo posustao i postigao samo 18 poena, no u obrani su briljirali te moćnog domaćina ostavili na samo 13 poena. Na odmor su otišli s rezultatom 39-31.

Treća četvrtina bila je potpuno izjednačena, obje su momčadi postigle po 17 poena, a onda je slijedilo odlučujućih deset minuta. Cibosi su i ove godine pokazali da ih u završnici krasi veliko srce te da se mogu nositi s velikim pritiskom. To je više puta naglasio i Rudež, a sada su pokazali da ih nije poljuljao ni tijesan poraz od Splita u domaćem prvenstvu.

Emilia je bolje otvorila posljednju četvrtinu i na polovici dionice smanjila razliku na samo dva koša. Nastavila je odolijevati Cibona do samom kraja kada je nekoliko diskutabilnih sudačkih odluka otišlo na stranu domaćina. Ipak uspjeli su izdržati do kraja, Reggiana je imala i šut za pobjedu, ali nisu ga pogodili.

Najbolji u dresu Cibone bio je Matej Rudan s 13 poena, sedam skokova i tri asistencije. Slijedio ga je Kamaka Hepa s 11 poena i dva skoka, Žan Mark Šiško s devet koševa, devet skokova i osam asistencija te kapetan Krešimir Radovčić s osam koševa, tri skoka i dvije asistencije. Kod domaćih se istaknuo Troy Caupain s 18 koševa, sedam skokova i pet asistencija.