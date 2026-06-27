Šerbedžija opleo po vatrenima: 'Nisam zadovoljan, prespori su'

U jeku groznice Svjetskog prvenstva 2026. godine, kada je svaka utakmica hrvatske reprezentacije pod posebnim povećalom javnosti, isječak iz emisije RTL Direkt s glumcem Radom Šerbedžijom postao je predmetom rasprave na TikToku. U videu, Šerbedžija ne skriva svoje razočaranje igrom "vatrenih", analizom koja je potaknula lavinu reakcija gledatelja.

Glumački velikan s nogometnim iskustvom

Video, koji je objavljen na službenom profilu emisije RTL Direkt, prikazuje Šerbedžiju kako otvoreno izražava svoje nezadovoljstvo. Kako bi dao težinu svojim riječima, otkrio je manje poznat detalj iz svoje prošlosti - da je i sam nekada igrao nogomet na poluprofesionalnoj razini. Upravo to iskustvo, tvrdi, oblikovalo je njegov pogled na igru i razlog je zašto je kritičan prema onome što vidi na terenu. Njegova glavna zamjerka usmjerena je na tempo igre hrvatske reprezentacije, za koji smatra da nije u skladu sa zahtjevima modernog nogometa.

​- Nisam zadovoljan kako igraju - započeo je Šerbedžija svoj komentar u studiju.

​- Ja mislim da je naša reprezentacija prespora - zaključio je, energično gestikulirajući.

Problem, prema njegovom viđenju, leži u sporom protoku lopte i nedostatku dinamike u sredini terena. Takav stil igre, upozorava, teško se može nositi s brzinom i eksplozivnošću mlađih i poletnijih momčadi iz Južne Amerike, Afrike i ostatka Europe. Šerbedžija, umjetnik poznat po Kazalištu Ulysses i ulogama u svjetskim hitovima poput "Zdrpi i briši" i "Batman: Početak", ovim je istupom pokazao da nogomet prati s jednakom strašću i analitičkim pristupom kao i umjetnost.

Podijeljene reakcije na TikToku

Isječak je u kratkom roku prikupio gotovo 90.000 pregleda i izazvao žustru raspravu u komentarima, koji su pokazali podijeljenost javnosti. S jedne strane, brojni su korisnici izrazili divljenje prema Šerbedžiji, ostavljajući poruke poput "svjetska legenda", "glumčina" i "gospodin u svakom pogledu". Mnoge je dirnuo i način na koji je govorio o reprezentaciji, a jedna je korisnica istaknula: "'Naša reprezentacija...' Baš lipo si to reka", pohvalivši njegov osjećaj pripadnosti. Drugi su pak prepoznali njegovu umjetničku crtu, komentirajući kako "od svega poeziju napravi".

S druge strane, nisu svi bili uvjereni u njegovu nogometnu stručnost. Pojavili su se i skeptični komentari poput "Sjajan umjetnik glumac, a o nogometu nema pojma, ali misli da mnogo zna" te "Sad se i u nogomet razume". Nekima je njegov nastup bio i previše dramatičan, što se vidi iz komentara: "Hajde Rade od svega nekakav teatar što si se uživio". Ova mješavina poštovanja prema umjetniku i preispitivanja njegove sportske analize savršeno oslikava koliko je nogomet u Hrvatskoj osjetljiva i važna tema.

*uz korištenje AI-ja