Šerif: U Kobejevom helikopteru je bilo ukupno devet ljudi...

Jedan od najvećih košarkaša svih vremena, Kobe Bryant (41), poginuo je u padu helikoptera u nedjelju ujutro prema lokalnom vremenu u Calabasasu u američkoj saveznoj državi Kaliforniji.

Prema tvrdnjama šerifa Alexa Villanueva, devet osoba, pilot i osam drugih, bili su u helikopteru u trenutku pada. Ipak, nije identificirana niti jedna osoba osim Kobea i njegove kćeri Gianne (13) budući da mrtvozornik još nije identificirao i proglasio smrt drugih žrtava.

- Pokazali bismo iznimno bezosjećajni i ne bismo pokazali poštovanje prema obiteljima preminulih kada bismo ranije otkrili njihov identitet. Zamislite da je to netko vaš i to saznate preko TMZ-a - rekao je šerif.

Foto: Reuters

- Pričekat ćemo da mrtvozornik obavi svoj posao.

Podsjetimo, Kobe Bryant putovao je na košarkaški turnir s kćeri Giannom kada se helikopter srušio. Ondje je trebao biti kao počasni gost. Na turniru je trebala igrati i njegova kći zbog koje je počeo nakon umirovljenja opet pratiti košarku.

Foto: GENE BLEVINS

Direktor turnira za djevojčice potvrdio je CNN-u da su Kobea očekivali na turniru, a informaciju je na Twitteru objavio i najpoznatiji NBA novinar, ESPN-ov Adrian Wojnarowski.

- Izvori: Kobe Bryant putovao je na košarkaški turnir s kćeri Giannom kada se helikopter srušio. Među putnicima su bili još jedan igrač i roditelj - napisao je Wojnarowski.

