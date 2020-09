Šibenski junak o selfiju koji je oduševio Hrvatsku: 'Foru sam pokupio od Marija Balotellija'

<p>Šibenik je u petak na Šubićevcu pobijedio Lokomotivu (3-2), ali nakon utakmice pričalo se samo o ganskom napadaču <strong>Princu Ampemu</strong> (22).</p><p>Zabio je dva gola, a proslavio ih je na nesvakidašnji način. Usudili bi se reći da takvo što još nismo vidjeli na hrvatskim terenima. Kod oba gola odjurio je do tribine, uzeo mobitel i upalio par 'selfija'.</p><h2>Pogledajte video: Ampem slavi gol sa suigračima</h2><p>- Foru sam pokupio od <strong>Marija Balotellija</strong>, i on je iz Gane, kao i ja. Je li mi uzor? Ne, ne, pa znate kako se ponaša, haha. Moji uzori su Messi, Neymar i Hazard - kaže nam ofenzivac Šibenika pa dodaje:</p><p>- Što se tog mobitela tiče, znao sam da ću zabiti, imao sam osjećaj, 'ubijao' sam se na treningu, radio sjajno... Htio sam svoje prve golove u 1. HNL zabiti baš pred gledateljima. Tek su se vratili na stadione i ovo je bila moja <strong>dobrodošlica </strong>njima. Dogovorio sam se s prijateljem na tribini da mi pričuva i pripremi mobitel i to je to. Kome posvećujem golove? Navijačima i svojim bližnjima - smije se Prince.</p><p>Šibeniku je ovo bila prva pobjeda po povratku u HNL, a Ampem je postao tek treći Ganac koji je u najvišem rangu hrvatskog nogometa postigao gol. <strong>Maxwell Acosty</strong> zabio ih je 16 u dresu Rijeke, a <strong>Obeng Regan</strong> pet za Istru 1961. Ampem je na dva i tu ne misli stati.</p><p>- Uhvatili ste me baš u slavlju. Ne trešti još muzika, ali bit će i toga, haha. Baš sam presretan zbog pobjede i igre cijele momčadi. Trener Rendulić mi je nakon utakmice čestitao na golovima, bio je presretan. Zaslužili smo tu pobjedu, ponajviše zato što smo u prethodnih nekoliko utakmica ostali bez bodova, a igra uopće nije bila loša. Evo, zadnja dva kola osvajamo bodove, igramo sjajno i to nam je motivacija za dalje.</p><p>Uoči sezone pričali smo s Ampemom, između ostalog, o 2. HNL. Nahvalio je natjecanje, ali sad je vidio da je 1. HNL još ozbiljnija.</p><p>- To su dvije neusporedive lige. Razlika je ogromna, u 1. HNL ne postoji momčad koja nije dobro organizirana - kazao je za kraj.</p>