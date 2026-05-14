Simposar 2026.: Nagrada za životno djelo Bebiću, priznanja i Daliću, Rakitiću, Bišćanu, HNS-u

Prvo hrvatsko izdanje prestižnog sportskog simpozija Simposar, koji je temelje izgradio u Sarajevu, protekla tri dana pretvorilo je Novigrad u epicentar regionalnog sporta. Uz vrhunske laureate, stručne panele i besprijekornu organizaciju, Simposar je potvrdio status najvažnijeg događaja ove vrste u jugoistočnoj Europi.

Kad se vizija i strast susretnu s istarskim gostoprimstvom, rezultat je događaj koji nadilazi sportske okvire. Simposar 2026, pod palicom poznatog sportskog novinara i entuzijasta Sabahudina Bahe Topalbećirevića, uspješno je preselio prepoznatljivu energiju iz Sarajeva u Istru, dokazujući da sport ne poznaje granice.

Prvi dan simpozija bio je u znaku dubokog poštovanja prema onima koji su svojim rezultatima zadužili generacije. Prije same premijere dokumentarnog filma o neponovljivom Miroslavu Ćiri Blaževiću, dvorana je svjedočila dodjeli prestižnih priznanja. Posebno emotivan trenutak bila je dodjela Nagrade za životno djelo vaterpolskoj legendi Milivoju Bebiću, čije ime ostaje zlatnim slovima upisano u povijest svjetskog sporta. Priznanja za nevjerojatne međunarodne uspjehe uručena su čelnicima Hrvatskog nogometnog saveza i izborniku Zlatku Daliću, koji je skromnošću i rezultatima potvrdio status istinskog lidera.

Priznanje "Ponos nacije" pripalo je Nogometnom savezu BiH i izborniku Sergeju Barbarezu, čija prisutnost na Svjetskom prvenstvu budi novu nadu i optimizam u susjednoj državi. Za izvrsnost na europskoj nogometnoj sceni nagrađen je Ivan Rakitić, čija je karijera primjer profesionalizma, dok je Igor Bišćan dobio zasluženo priznanje za nogometnu izvrsnost i liderstvo koje pokazuje kroz svoj trenerski i igrački put.

Drugi dan Simposara bio je posvećen edukaciji i struci. Kroz niz dinamičnih panel rasprava, sudionici su imali priliku čuti iz prve ruke kako se gradi pobjednički mentalitet, kako upravljati sportskim organizacijama u modernom dobu te koji su izazovi pred mladim talentima. Simposar je još jednom potvrdio da nije samo mjesto susreta, već platforma za stvaranje novih ideja i strateških povezivanja u regiji.

Zlatko Dalić, Matjaž Kek, Igor Bišćan, Nenad Bjelica, Zoran Zekić, Joško Jeličić, Rade Bogdanović, Damir Skomina, Ivica Tucak, Predrag Pašić, Haris Škoro, Željko Jerkov, Željko Pavličević, Milivoj Bebić, Elvir Bolić, uz predstavnike Hrvatskog nogometnog saveza i Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, dali su ovom događaju posebnu težinu i potvrdili da Simposar okuplja sam vrh regionalnog sporta.

Simposar Novigrad nije bio samo konferencija, bio je to susret šampiona i generacija, mjesto gdje su se spojili sport, karakter, liderstvo i vizija. Poseban naglasak ovogodišnjeg izdanja je na vrhunskoj organizaciji i ambijentu. Grad Novigrad – Cittanova pokazao se kao idealna kulisa, spajajući šarm istarskog gradića s potrebama vrhunskog sportskog događaja.

Posebne pohvale zaslužuje Hotel Aminess Maestral, koji je bio mnogo više od pukog mjesta održavanja. Osoblje hotela pružilo je vrhunsku uslugu ne samo sportskim zvijezdama i delegacijama, već i brojnim novinarskim ekipama. Profesionalizam, ljubaznost i pažnja posvećena svakom detalju učinili su da se svaki sudionik osjeća kao kod kuće, što je Aminess grupaciju dodatno pozicioniralo kao lidera u sportskom turizmu.

- Simposar Novigrad 2026 postavio je visoke standarde. Spoj sarajevske duše i istarske preciznosti pokazao se kao dobitna kombinacija. Odlazimo iz Novigrada s jasnom porukom: sport je onaj čvrsti most koji nas spaja, a Simposar je njegovo najvažnije uporište. Vidimo se dogodine - zaključio je Topalbećirević.