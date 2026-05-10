Obavijesti

Sport

Komentari 1
SJAJAN PROJEKT

Prva konferencija Simposar u Novigradu: Dolaze Dalić, Kek, Tucak, Jerkov, Bjelica, Skomina

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 2 min
Prva konferencija Simposar u Novigradu: Dolaze Dalić, Kek, Tucak, Jerkov, Bjelica, Skomina
11
Foto: simposar

Poznati bosanskohercegovački novinar i voditelj Sabahudin Topalbećirević pokrenuo je Simposar u Sarajev,u a sada se prvo izdanje ove jedinstvene konferencije održava na tlu Hrvatske - u Novigradu...

Admiral

Od ponedjeljka do srijede Novigrad će biti domaćin prvog hrvatskog izdanja Simposara, sportskog projekta koji je u Sarajevu godinama okupljao velika regionalna i međunarodna sportska imena. Sada se ta uspješna priča seli u Istru, u hotel Aminess Maestral, gdje će sport, more i vrhunski gosti biti spojeni u tri dana bogatog programa posvećenog sportu i sportašima. 

Simposar
Foto: simposar
ZAVJET IZBORNIKA Zlatko Dalić uoči SP-a hodočasti do Međugorja 120 kilometara
Zlatko Dalić uoči SP-a hodočasti do Međugorja 120 kilometara

Ideja da Simposar dođe u Hrvatsku nastala je u saradnji ljudi iz Novigrada, koji su i ranije dolazili na događaj u Sarajevo, i Sabahudina Topalbećirevića Bahe, osnivača Simposara. Tako je donesena odluka da prvo hrvatsko izdanje bude održano upravo u jednom od najatraktivnijih istarskih gradova.

Simposar
Foto: simposar
UOČI PRIPREMA ZA MUNDIJAL FOTO Bliži se SP! Zlatko Dalić je bio u posjetu Perišiću i Šutalu
FOTO Bliži se SP! Zlatko Dalić je bio u posjetu Perišiću i Šutalu

Na prvo izdanje Simposara u Novigrad dolaze Zlatko Dalić, Matjaž Kek, Igor Bišćan, Nenad Bjelica, Zoran Zekić, Joško Jeličić, Rade Bogdanović, Damir Skomina, Ivica Tucak, Željko Pavličević, Željko Jerkov, Predrag Pašić, Haris Škoro, Elvir Bolić, dr. Rusmir Mesihović i dr. Ivan Rakovac, uz još niz poznatih gostiju iz sporta, medicine i javnog života te čelnici HNS-a i Nogometnog saveza BiH.

Simposar
Foto: simposar

Za prvu večer i svečano otvaranje predviđena je projekcija filma "Ćiro – Nikad ispričana priča." Film o Miroslavu Ćiri Blaževiću bit će snažan emotivni trenutak cijelog događaja i uvod u priče o nogometu, karakteru i velikim natjecanjima koja dolaze.

Simposar
Foto: simposar
STARI SURADNICI Dalić vodi Olića na SP u Americi
Dalić vodi Olića na SP u Americi

Drugoga dana bit će održane brojne panel diskusije, s temama posvećenim predstojećem Svjetskom prvenstvu i modernom vođenju momčadi do razvoja talenata, odnosa kluba i reprezentacije, sportskih medija, medicine i mentaliteta pobjednika. Simposar u Novigradu zamišljen je kao više od konferencije, kao mjesto susreta velikih karijera, jakih poruka i sportskih priča koje publika pamti. I sve to pred najveći sportski događaj godine - Svjetsko prvenstvo u nogometu gdje nastupaju i reprezentacije Hrvatske i Bosne i Hercegovine. 

Simposar
Foto: simposar

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Dinamo - Hajduk 2-0: 'Modri' prvi puta nakon čak tri godine slavili u derbiju na Maksimiru
VIDEO: POGLEDAJTE GOLOVE

Dinamo - Hajduk 2-0: 'Modri' prvi puta nakon čak tri godine slavili u derbiju na Maksimiru

DINAMO - HAJDUK 2-0 'Modri' su slavili u Vječnom derbiju i stigli do prve pobjede nad Hajdukom na Maksimiru nakon tri godine. Za Dinamo su zabili Bakrar u 22. i Beljo u 65. minuti. Susret su obilježili navijački neredi
Je li ovo uređaj kojim su zapalili transparent Boysa na derbiju?
POGLEDAJTE POSLJEDICE

Je li ovo uređaj kojim su zapalili transparent Boysa na derbiju?

POŽAR NA DERBIJU Navodna sabotaža Torcide zapalila transparent BBB-a uz pomoć daljinskog upravljača. Fotografije "oružja" šokirale su sve

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026