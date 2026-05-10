Prva konferencija Simposar u Novigradu: Dolaze Dalić, Kek, Tucak, Jerkov, Bjelica, Skomina

Od ponedjeljka do srijede Novigrad će biti domaćin prvog hrvatskog izdanja Simposara, sportskog projekta koji je u Sarajevu godinama okupljao velika regionalna i međunarodna sportska imena. Sada se ta uspješna priča seli u Istru, u hotel Aminess Maestral, gdje će sport, more i vrhunski gosti biti spojeni u tri dana bogatog programa posvećenog sportu i sportašima.

Foto: simposar

Ideja da Simposar dođe u Hrvatsku nastala je u saradnji ljudi iz Novigrada, koji su i ranije dolazili na događaj u Sarajevo, i Sabahudina Topalbećirevića Bahe, osnivača Simposara. Tako je donesena odluka da prvo hrvatsko izdanje bude održano upravo u jednom od najatraktivnijih istarskih gradova.

Foto: simposar

Na prvo izdanje Simposara u Novigrad dolaze Zlatko Dalić, Matjaž Kek, Igor Bišćan, Nenad Bjelica, Zoran Zekić, Joško Jeličić, Rade Bogdanović, Damir Skomina, Ivica Tucak, Željko Pavličević, Željko Jerkov, Predrag Pašić, Haris Škoro, Elvir Bolić, dr. Rusmir Mesihović i dr. Ivan Rakovac, uz još niz poznatih gostiju iz sporta, medicine i javnog života te čelnici HNS-a i Nogometnog saveza BiH.

Foto: simposar

Za prvu večer i svečano otvaranje predviđena je projekcija filma "Ćiro – Nikad ispričana priča." Film o Miroslavu Ćiri Blaževiću bit će snažan emotivni trenutak cijelog događaja i uvod u priče o nogometu, karakteru i velikim natjecanjima koja dolaze.

Foto: simposar

Drugoga dana bit će održane brojne panel diskusije, s temama posvećenim predstojećem Svjetskom prvenstvu i modernom vođenju momčadi do razvoja talenata, odnosa kluba i reprezentacije, sportskih medija, medicine i mentaliteta pobjednika. Simposar u Novigradu zamišljen je kao više od konferencije, kao mjesto susreta velikih karijera, jakih poruka i sportskih priča koje publika pamti. I sve to pred najveći sportski događaj godine - Svjetsko prvenstvo u nogometu gdje nastupaju i reprezentacije Hrvatske i Bosne i Hercegovine.