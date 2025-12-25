Sin legendarnog Zidanea: Otac podržava što branim za Alžir...

Luca Zidane, sin francuskog osvajača svjetskog prvenstva i negdašnjeg najbojeg igrača svijeta Zinedinea, rekao je da su ga i otac i djed podržali u promjeni nacionalnosti u Alžir, nakon što je igrao za Francusku kao junior.

Zinedine Zidane se smatra jednim od najvećih francuskih nogometaša, inspirirajući svoju zemlju do njihove prve pobjede na Svjetskom prvenstvu 1998. i postigavši ​​dva gola u pobjedi od 3-0 nad Brazilom u finalu u Parizu. Legendarni veznjak ih je također vodio do trofeja na EURU 2000. Odluka o promjeni nacionalnosti Luce, koji je od malih nogu odlučio izbjeći usporedbe s ocem odlučivši se biti vratar, došla je kao iznenađenje, posebno jer je to učinio u dobi od 27 godina.

Brzo je postao prvi vratar Alžira, a otac ga je gledao kako brani protiv Sudana u prvoj utakmici skupine E Afričkog kupa nacija. koju su Alžirci pobijedili 3-0.

Zidane nije bio puno testiran tijekom utakmice, ali je ipak napravio važnu obranu iz opasne prilike koja je došla Yaseru Awadu pri rezultatu 1-0.

"Kad pomislim na Alžir, sjetim se svog djeda. Od djetinjstva imamo ovu alžirsku kulturu u obitelji“, rekao je Zidane za BeIN Sports France. "Razgovarao sam s njim prije nego što sam igrao za reprezentaciju i bio je izuzetno sretan zbog ovog koraka. Svaki put kad dobijem međunarodni poziv, nazove me i kaže da sam donio sjajnu odluku i da je ponosan na mene.“

Rekao je da je i njegov otac podržao njegovu odluku.

"Podržao me. Rekao mi je 'Budi oprezan, ovo je tvoj izbor. Mogu ti dati savjet, ali na kraju će konačna odluka biti tvoja.Od trenutka kada su me trener i predsjednik saveza kontaktirali, bilo je jasno da želim ići i predstavljati svoju zemlju. Nakon toga, naravno, razgovarao sam sa svojom obitelji i svi su bili sretni zbog mene", kazao je Luca.

Zinedine Zidane, koji je isključen u finalu Svjetskog prvenstva 2006. u Njemačkoj, koje su izgubili od Italije na penale, osvojio je Ligu prvaka 2002. s Real Madridom i osvojio Zlatnu loptu 1998.

Njegov sin, koji brani u Španjolskoj za Granadu nakon što je karijeru započeo u Real Madridu, oduvijek je nosio dres s imenom Luca, ali je odlučio da će njegov dres reprezentacije nositi ime Zidane.

"Dakle, za mene je vrlo važno odati počast svom djedu pridruživanjem reprezentaciji. Sljedeći dres s imenom bit će za njega."