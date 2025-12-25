Obavijesti

Sport

Komentari 0
LUCA ZIDANE

Sin legendarnog Zidanea: Otac podržava što branim za Alžir...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Sin legendarnog Zidanea: Otac podržava što branim za Alžir...
Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Kad pomislim na Alžir, sjetim se svog djeda. Od djetinjstva imamo ovu alžirsku kulturu u obitelji. Djed je izuzetno sretan, a otac me je podržao i rekao da budem oprezan

Luca Zidane, sin francuskog osvajača svjetskog prvenstva i negdašnjeg najbojeg igrača svijeta Zinedinea, rekao je da su ga i otac i djed podržali u promjeni nacionalnosti u Alžir, nakon što je igrao za Francusku kao junior.

Zinedine Zidane se smatra jednim od najvećih francuskih nogometaša, inspirirajući svoju zemlju do njihove prve pobjede na Svjetskom prvenstvu 1998. i postigavši ​​dva gola u pobjedi od 3-0 nad Brazilom u finalu u Parizu. Legendarni veznjak ih je također vodio do trofeja na EURU 2000. Odluka o promjeni nacionalnosti Luce, koji je od malih nogu odlučio izbjeći usporedbe s ocem odlučivši se biti vratar, došla je kao iznenađenje, posebno jer je to učinio u dobi od 27 godina.

Brzo je postao prvi vratar Alžira, a otac ga je gledao kako brani protiv Sudana u prvoj utakmici skupine E Afričkog kupa nacija. koju su Alžirci pobijedili 3-0.

Zidane nije bio puno testiran tijekom utakmice, ali je ipak napravio važnu obranu iz opasne prilike koja je došla Yaseru Awadu pri rezultatu 1-0.

"Kad pomislim na Alžir, sjetim se svog djeda. Od djetinjstva imamo ovu alžirsku kulturu u obitelji“, rekao je Zidane za BeIN Sports France. "Razgovarao sam s njim prije nego što sam igrao za reprezentaciju i bio je izuzetno sretan zbog ovog koraka. Svaki put kad dobijem međunarodni poziv, nazove me i kaže da sam donio sjajnu odluku i da je ponosan na mene.“

Rekao je da je i njegov otac podržao njegovu odluku.

"Podržao me. Rekao mi je 'Budi oprezan, ovo je tvoj izbor. Mogu ti dati savjet, ali na kraju će konačna odluka biti tvoja.Od trenutka kada su me trener i predsjednik saveza kontaktirali, bilo je jasno da želim ići i predstavljati svoju zemlju. Nakon toga, naravno, razgovarao sam sa svojom obitelji i svi su bili sretni zbog mene", kazao je Luca. 

NEVJEROJATNA PRIČA Jednooki je nogometaš junak Burkine Faso: 'Nekad ne vidim braniča, ali ga mogu osjetiti...'
Jednooki je nogometaš junak Burkine Faso: 'Nekad ne vidim braniča, ali ga mogu osjetiti...'
POBIJEDILI SUDAN VIDEO Alžir Dinamovog dvojca slavio na otvaranju Kupa nacija!
VIDEO Alžir Dinamovog dvojca slavio na otvaranju Kupa nacija!

Zinedine Zidane, koji je isključen u finalu Svjetskog prvenstva 2006. u Njemačkoj, koje su izgubili od Italije na penale, osvojio je Ligu prvaka 2002. s Real Madridom i osvojio Zlatnu loptu 1998.

Njegov sin, koji brani u Španjolskoj za Granadu nakon što je karijeru započeo u Real Madridu, oduvijek je nosio dres s imenom Luca, ali je odlučio da će njegov dres reprezentacije nositi ime Zidane.

"Dakle, za mene je vrlo važno odati počast svom djedu pridruživanjem reprezentaciji. Sljedeći dres s imenom bit će za njega."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNO Joško Gvardiol u zagrljaju misteriozne plavuše u Bogovićevoj: 'Kupio joj je ruže'
VIDEO/FOTO

EKSKLUZIVNO Joško Gvardiol u zagrljaju misteriozne plavuše u Bogovićevoj: 'Kupio joj je ruže'

Stopera 'vatrenih' i Manchester Cityja naš čitatelj snimio je na Badnjak u srijedu navečer u Bogovićevoj ulici
FOTOEKSKLUZIV Joško Gvardiol grlio plavokosu damu u Zagrebu
ZABAVA NA BADNJAK

FOTOEKSKLUZIV Joško Gvardiol grlio plavokosu damu u Zagrebu

ZAGREB Joško Gvardiol grlio je plavokosu djevojku na Badnjak u Bogovićevoj ulici. Tamo je bio s društvom. Čitatelj 24sata snimio ga je u trenutku dok se grlio s nepoznatom damom. Kupio joj je i buket ruža...
FOTO Bivša reprezentativka u vaterpolu sad osvaja TV ekrane, šarmirala je i Joška Gvardiola
NASLJEDNICA MILE HORVAT

FOTO Bivša reprezentativka u vaterpolu sad osvaja TV ekrane, šarmirala je i Joška Gvardiola

Leonarda Pavić (26) prva je žena koja prenosi nogometne utakmice na TV-u u Hrvatskoj, ali i vodi studijske emisije. Iz bazena u eter, ova bivša vaterpolistica ruši barijere i inspirira nove generacije sportskih novinarki

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025