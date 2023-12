Sinjanka i Pločanka igraju za Crnu Goru: Ovo će biti najteže

Ako me u HRS-u ne žele, ja to poštujem. Igrat ću za Crnu Goru jer mi je san otići na Olimpijske igre i karijera mi je najvažnija. Već su me i prije zvali Crnogorci, no tad nisam pristala.

Matea Pletikosić (25) pristala je prije više od tri godine postati reprezentativka Crne Gore. Već godinu kasnije ispunila je san, igrala je u Tokiju, a lani i osvojila europsku broncu.

Foto: Profimedia

Nije Sinjanka jedina Hrvatica u Crnoj Gori. Još prije pridružila im se Pločanka Marta Batinović (33). Ona je 2015. bila i najbolja rukometašica Hrvatske, ali puklo je na relaciji sa Savezom nakon što se zbog obiteljske tragedije nije osjećala spremnom da zaigra za reprezentaciju.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Njih dvije s Crnom Gorom stoje nam na putu do četvrtfinala, odnosno olimpijskih kvalifikacija. U drugom krugu Hrvatska mora pobijediti i Crnu Goru, Kamerun i Mađarsku te nadati se da će isto napraviti i Švedska.

- U Hrvatskom rukometnom savezu nisu se prema meni ponijeli korektno nakon ozljede koju sam zadobila 2016. na kadetskom Euru. Dobila sam godinu kasnije poziv, ali rekla sam da se tada nisam osjećala najbolje. Ne i da neću više nikada igrati. Međutim, kasnije me više nitko nije kontaktirao, a onda su mi rekli da moram javno poručiti kako želim opet igrati za reprezentaciju. To sam i učinila i opet me nisu zvali - govorila nam je Pletikosić ranije.

Hrvatska i Crna Gora igrale su nedavno na pripremnom Croatia Cupu, Hrvatska je dobila 26-25, a Pletikosić prvi put zaigrala protiv Hrvatske. Međutim, danas će prvi put to učiniti u službenoj utakmici.

- Volim svoju zemlju Hrvatsku i utakmica protiv Hrvatske bila bi mi najteža. Ranije sam još razgovarala s Martom i mogu samo reći da će nam biti jednako teško, no to je samo sport.

Žderić je nezamjenjiva na golu, a Pletikosić se prometnula u ponajbolju igračicu Crne Gore, uz Grbić i Brnović. Crnogorkama nedostaju dosadašnja kapetanica Raičević, koju je suspendirala Budućnost jer je tražila novac dok je bila na rodiljskom dopustu, te Đurđina Jauković.

- Pletikosić je uz Grbić njihova najkvalitetnija igračica - rekao je izbornik Hrvatske Ivica Obrvan kojeg ljuti termin utakmice.

- Nije mi jasno da Crna Gora odmara tri dana, a mi dan i pol. Još su nam prebacili utakmicu na 15.30. Cure zbog uzbuđenja i svega nisu cijelu noć spavale. Nije alibi, ali je nerazumljivo.