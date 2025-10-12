Sinjanke u dramatičnoj završnici osvojile bod u Bjelovaru...

Rukometašice Sinja osvojile su bod na gostovanju u Bjelovaru, u susretu koji su većim dijelom vodile i u kojem su pokazale organiziraniju igru. Gošće su od početka preuzele inicijativu te prvo poluvrijeme završile s prednošću. Ključna odluka trenerice Sinja bila je postavljanje "flastera" na Tereziju Ćurić, koju je čuvala bivša suigračica iz Podravke, Gabrijela Gudelj, uspješno ograničivši učinak najopasnije igračice domaće ekipe.

U sastavu Bjelovara osjetio se izostanak Eme Guskić i Lucije Grizelj, standardnih članica prve postave, čiji bi doprinos vjerojatno donio više stabilnosti i energije u važnim trenucima utakmice.

Domaća je ekipa, unatoč poteškoćama, pokazala borbenost te u 55. minuti povela s dva pogotka razlike, što je dodatno potaknulo publiku. Sinjanke su ubrzo izjednačile, iskoristivši pogreške domaćih igračica i propuštene prilike u napadu.

U završnici susreta Antonija Oremović pogodila je iz sedmerca 17 sekundi prije kraja za vodstvo 28-27, no Marija Hrgović Tomić u posljednjoj je sekundi solo prodorom postavila konačnih 28-28.

Trenerica Sinja bila je zadovoljna učinkom svoje ekipe i osvojenim bodom.

- Zaslužili smo bod, cure su pokazale karakter i borbenost do posljednje sekunde - kratko je kazala Marija Hrgović Tomić, trenerica Sinjanki.

Bjelovar: Pokopac 2 obrane, A. Krstić 9 obrana, T. Ćurić 7, M. Ćurić, A. M. Gavrić 6 (2), Oremović 2, Mrđen 1, Cvitanović 2, M. Krstić, M. Gavrić, Petrović 3, R. Petrović 3, Ravenšak 4.

Sedmerci: 5/3. Trener: Goran Mrđen.

Sinj: Vugdalija 10 obrana, Pletikosić 2, M. Hrgović Tomić 4, Rogošić, Ercegović, Beljo, Strugar 7, Mravak 2, Grubišić Čabo, Kljaković Gašpić 6, Gutić 4, Poštar 1, Gudelj 2,

Sedmerci: 2/2. Trener: Marija Hrgović Tomić.

Bjelovar:8 minute (A. M. Gavrić 2 X 2, Mrđen 2, Petrović 2)

Sinj: 6 minuta (Hrgović Tomić 2 + 2, Poštar 2)

