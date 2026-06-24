Hrvatska tenisačica Petra Marčinko plasirala se u četvrtfinale travnatog WTA turnira u Eastbourneu pobjedom nad Australkom Kimberly Birrell 6-1, 6-4 u 75 minuta igre
WTA TURNIR
Sjajna Marčinko: Bez problema do četvrtfinala u Eastbourneu
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Hrvatska tenisačica Petra Marčinko (20) plasirala se u četvrtfinale travnatog WTA turnira u engleskom Eastbourneu pobjedom nad Australkom Kimberly Birrell 6-1, 6-4.
Marčinko (WTA-51) je bez većih problema svladala Australku, koja je 73. igračica svijeta, a meč je trajao 75 minuta.
Hrvatska tenisačica je dominirala u prvom setu, u kojem je izgubila tek jedan gem, a u drugom setu je povela s 3-1, i uz male poteškoće, ostvarila plasman u četvrtfinale.
Petra je imala 4 as-servisa i spasila je četiri od šest break-lopti, dok je servis Australke uzela čak pet puta.
U četvrtfinalu Marčinko čeka 50. igračica svijeta, Amerikanka Caty McNally.
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