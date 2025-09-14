Obavijesti

Sjajna utakmica Atalante Jurića za prvu pobjedu u ligi. A Pašalić je proslavio posebnu obljetnicu

Jurićeva Atalanta razbila Lecce 4-1! De Ketelaere briljirao s dva gola, Pašalić proslavio 300. nastup. Torino iznenadio Romu, Udinese nadmašio Pisu

U trećem kolu talijanske Serie A nogometaši Atalante, koje vodi hrvatski strateg Ivan Jurić, upisali su prvu pobjedu, s uvjerljivih su 4-1 nadigrali Lecce u Bergamu. U 37. minuti Lecce je načeo Scalvini golom za 1-0, a u nastavku je uslijedio još jači udar Atalante koji je rezultirao s tri nova gola.

Dva je postigao De Ketelaere, u 51. i 73. minuti, a jedan Zalewski u 70. minuti za 4-1. Počasni pogodak na drugoj strani je postigao N'Dri u 82. minuti.

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić bio je u startnoj postavi Atalante, a Jurić ga je zamijenio u 59. minuti. Pašalić je nedavno odigrao jubilarnu 300. utakmicu za Atalantu, a klub mu je odao počast pred domaćim navijačima. Uručili su mu poseban dres s njegovim prezimenom i brojem 300. 

Udinese je u gostima pobijedio Pisu 1-0 koja nakon tri kola ima remi i dva poraza. Domaćina nije spasio ni hrvatski vratar Adrian Šemper koji je jednom kapitulirao, ali to je gostima bilo dovoljno za tri boda. Strijelac je bio Iker Bravo u 14. minuti.

U prvom nedjeljnom susretu ovog kola Torino je iznenadio Romu u gostima te je pobijedio 1-0. Jedini gol je postigao Simeone u 59. minuti. Bio je to prvi poraz Rome u sezoni i prva pobjeda Torina. Uz to, Rimljani su primili prvi ligaški pogodak, a Torino je došao do premijernog gola.

