DO 2032. GODINE

Sjajne vijesti uoči početka nove sezone F1: Barcelona ostaje u kalendaru svjetskog prvenstva

Piše HINA, Issa Kralj,
Sjajne vijesti uoči početka nove sezone F1: Barcelona ostaje u kalendaru svjetskog prvenstva
Foto: Jakub Porzycki

Barcelona će se izmjenjivati s Belgijom do 2032. godine. Barcelona će biti domaćin utrka 2028., 2030. i 2032. a belgijski Spa-Francorchamps 2027., 2029. i 2031. godine

 Vodstvo Formule 1 potpisalo je ugovor o nastavku suradnje sa stazom Circuit de Barcelona-Catalunya koja tako ostaje u kalendaru svjetskog prvenstva F1.

Barcelona će se izmjenjivati s Belgijom do 2032. godine. Barcelona će biti domaćin utrka 2028., 2030. i 2032., a belgijski Spa-Francorchamps 2027., 2029. i 2031. godine.

Ove godine obje staze će ugostiti formuli 1, Barcelona 14. lipnja, a  Spa-Francorchamps 19. srpnja.

"Ova obnova ugovora rezultat je snažnog odnosa i bliske suradnje te predstavlja vrlo važan korak u daljnjoj konsolidaciji Katalonije kao ključnog igrača u međunarodnom kalendaru," kazao je izvršni direktor Circuits de Catalunya Pol Gibert.

"Formula 1 generira ekonomski utjecaj veći od 300 milijuna eura po utrci, ali prije svega to je strateški događaj koji pomaže u projekciji Katalonije diljem svijeta kao zemlje sposobne za domaćinstvo vrhunskih sportskih natjecanja," dodao je.

Potpisivanje ugovora komentirao je i izvršni direktor F1 Stefano Domenicali.

"Barcelona je nevjerojatan grad i navijači Formule 1 nas tamo uvijek dočekuju s toliko strasti, stoga sam oduševljen što ćemo nastaviti utrkivati ​​se na Circuit de Barcelona-Catalunya godinama koje dolaze."

Podsjetimo, trenutačno se u Baherinu odvijaju testiranja uoči nove sezone koja počinje za tri tjedna, točnije, prva utrka vozi se u Australiji 8. ožujka. Još jedna novost za sve ljubitelje ovog sporta je da će od sada moći gledati utrke na programu RTL-a potpuno besplatno. 

