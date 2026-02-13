Verstappen kritizirao bolide za novu sezonu: 'Kao da vozim bolid Formule E na steroidima'

Još malo je ostalo do početka nove sezone Formule 1, a trenutačno su u tijeku testiranja bolida u Bahreinu. Prva utrka sezone na kalendaru je 8. ožujka u Melbourneu. Uzbuđenje oko početka nove sezone je na vrhuncu, a dok obožavatelji čekaju novu sezonu, situaciju 'zakuhavaju' četverostruki svjetski prvak Max Verstappen i aktualni svjetski prvak Lando Norris.

Nizozemac je komentirao nove bolide koji su napravljeni prema novim tehničkim propisima za nadolazeću sezonu. Četverostruki svjetski prvak inače je poznat po svojim iskrenim komentarima, a takav je bio i jučer.

Foto: Hamad I Mohammed

- Ne volim voziti ove bolide. To je kao voziti bolid Formule E... na steroidima - rekao je Verstappen.

Slijedio je odgovor Britanca Norrisa.

- Ja se zabavljam, a ako mu ovi novi bolidi ne odgovaraju, uvijek može pronaći nešto drugi i prestati se utrkivati - odgovorio mu je Lando Norris.

Foto: Jakub Porzycki

Podsjetimo, DRS, koji je bio sinonim za pretjecanje od 2011. godine, odlazi u povijest. Zamjenjuju ga dva nova, sofisticiranija sustava koja bi trebala potaknuti taktičke borbe. Po prvi put bolidi će imati aktivnu aerodinamiku, odnosno pomična prednja i stražnja krila. Vozači će na određenim dijelovima staze moći birati između dva načina rada. "Z-mode" koji će se koristiti u zavojima. Na ravnim dijelovima prebacivat će se u "X-mode". Također, umjesto DRS-a dolazi zamjena pod imenom 'Overtake mode'. Kada vozač bude unutar jedne sekunde zaostatka za bolidom ispred sebe, dobit će mogućnost aktiviranja dodatne električne snage.