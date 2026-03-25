Skandal trese liječničku službu Reala! Stigla je nova šokantna optužba: 'Ne znam što je gore'

Nogometni svijet ostao je u šoku nakon što su u javnost procurile nevjerojatne optužbe na račun medicinske službe Real Madrida. Bivša klupska nutricionistica Itziar González tvrdi da se u "kraljevskom klubu" suplementi za igrače propisuju uz pomoć besplatne verzije popularnog AI alata, dok je istovremeno otkrivena i katastrofalna pogreška u dijagnosticiranju ozljede najveće zvijezde, Kyliana Mbappéa.

Kriza s ozljedama koja je poharala svlačionicu Reala dobila je potpuno novu dimenziju nakon istupa Itziar González, koja je početkom 2025. godine otpuštena iz kluba. Ona je na svom Instagram profilu komentirala bizarnu situaciju s Mbappéom i dodala ulje na vatru šokantnom tvrdnjom o korištenju umjetne inteligencije u medicinske svrhe.

"Hvala ti, Kyliane. Nadam se da će ovo dovesti do zapošljavanja kompetentnih i obrazovanih profesionalaca, umjesto narcisoidnih neznalica s vezama koje samo štete igračima", napisala je González i dodala: "Iako ne znam što je gore: ovo, ili činjenica da se suplementi planiraju pomoću besplatnog ChatGPT-a."

Itziar González nije nepoznato ime. U klub je stigla 2021. godine na izričit zahtjev predsjednika Florentina Péreza, i to nakon što je privatnim radom riješila kronične probleme s ozljedama Danija Carvajala i značajno pomogla Rodrygu. Međutim, od prvog je dana, kako tvrdi, naišla na neprijateljsko okruženje. Liječnici i fizioterapeuti navodno su joj poručili da je tu samo zbog "predsjednikovog hira" i da će je pokušati uništiti.

Tvrdi da su je namjerno sabotirali u Madridu

González tvrdi da su joj sustavno sabotirali rad. Kuhari su, prema njezinim riječima, ignorirali planove prehrane koje je sastavljala, dok je ostatak medicinskog osoblja uvjeravao igrače da njezini savjeti nemaju nikakve veze s njihovim performansama.

Igrači koji su je slušali, poput Carvajala, navodno su osjetili golem napredak: manje umora i bolova, znatno manje grčeva te veću agilnost i brzinu. Kulminacija se dogodila početkom 2025., kada je dobila otkaz uz optužbu da je upravo ona kriva za val ozljeda. González je uzvratila tužbom protiv kluba zbog sustavnog maltretiranja i lažnih optužbi.

Mbappe izgubio strpljenje

Apsurdnost situacije u Madridu najbolje ilustrira slučaj Kyliana Mbappéa. Francuz se mjesecima žalio na bolove u lijevom koljenu, no pregledi magnetskom rezonancijom nisu pokazivali nikakav problem. Razlog je bio nevjerojatan: liječnici su cijelo vrijeme pregledavali njegovo zdravo, desno koljeno.

Zbog pogrešne dijagnoze, Mbappé je nastavio igrati s bolovima i upalom, riskirajući puno težu ozljedu. Frustriran nedostatkom napretka, naposljetku je otputovao u Pariz kod specijalista Bertranda Sonnery-Cotteta.

On je odmah utvrdio problem u lijevom koljenu, parcijalnu rupturu stražnjeg križnog ligamenta. Pravilnom dijagnozom i specifičnim vježbama jačanja mišića, Mbappé je izbjegao operaciju, a cijeli je incident opisan kao "totalna sramota" za klub, što je navodno dovelo do velike čistke u medicinskom odjelu početkom godine.

González tvrdi da korijen problema leži u zastarjelom mentalitetu i otporu promjenama unutar kluba. Prema njezinim riječima, klupski liječnik smatrao je da prehrana i suplementi nemaju nikakve veze s ozljedama, prepuštajući sve odluke kuharima, što je u modernom sportu nezamislivo. Na svaki njezin pokušaj uvođenja novih metoda i modernizacije pristupa, dobivala je isti odgovor.

​- Sve mora ostati isto, ne mijenjaj ništa ili ćeš dobiti otkaz. Osvojili smo 15 Liga prvaka na ovaj način - navodno su joj govorili u klubu.