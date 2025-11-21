Obavijesti

SLALOM U AUSTRIJI

Skijaška reprezentacija 'probila je led', a ovog vikenda u Gurglu lovi najbolji rezultat u povijesti

Foto: Roni Rekomaa/REUTERS

Gurgl je jedna od najnovijih staza u Svjetskom kupu, prošle je sezone održana prva utrka na ovom zimovalištu, a startna kučica bit će smještena na nadmorskoj visini od 2475 m uz vertikalni pad od 210 m

Sezona Svjetskog skijaškog kupa polako hvata zamah. Nakon uvodnih utrka sezone u austrijskom Soldenu krajem listopada i finskom Leviju prije tjedan dana, došao je red na drugi slalom sezone, koji će se ponovno održati na austrijskom tlu. Zimovalište Gurgl treća je postaja ove sezone, a na utrci će nastupiti cijela hrvatska reprezentacija.

To su Zrinka Ljutić i Leona Popović sa ženske strane, a s muške Filip Zubčić, Samuel Kolega i Istok Rodeš. Tvrtko Ljutić ostao je u Leviju, gdje ga nakon utrke Svjetskog kupa, u kojoj nije završio prvu vožnju, čeka utrka Europskog kupa. U petak navečer skijaši će saznati startne brojeve, a dan kasnije to će učiniti i skijašice.

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Slalom
Foto: Roni Rekomaa/REUTERS

Zrinka je prošle sezone osvojila Globus u slalomu, a u Gurglu je bila deveta. Simbolično, Zrinka je ovu i prošlu slalomsku sezonu otvorila šestim mjestom u Leviju. Leona Popović još uvijek hvata natjecateljsku formu nakon operacije koljena, a prošle je sezone u Gurglu završila 25

SLALOM U LEVIJU Zrinka Ljutić stigla blizu postolja u prvom slalomu ove sezone. Shiffrin pokazala tko je 'gazda'
Zrinka Ljutić stigla blizu postolja u prvom slalomu ove sezone. Shiffrin pokazala tko je 'gazda'

Što se tiče naših skijaša, ni Zubčiću Gurgl nije u lijepom sjećanju. U svojem jedinom jedinom nastupu nije osvojio bodove, kao ni Istok Rodeš, dok je Samuel Kolega bio 16. Nakon dobrog početka u Leviju, Kolega i Zubčić nadaju se prenijeti formu i na austrijski snijeg.

FIS Alpine Ski World Cup - Men's Giant Slalom
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Gurgl je jedna od najnovijih staza u Svjetskom kupu, prošle je sezone održana prva utrka na ovom zimovalištu, a startna kučica bit će smještena na nadmorskoj visini od 2475 metara uz vertikalni pad od 210 metara i najveći nagib od 62 posto. Staza je duga 548 metara i okružena je visokim alpskim vrhovima. 

HRVATSKA SLALOMAŠICA Leona Popović za 24sata: Zrinka je ispunila obećanje i počastila nakon što je osvojila Globus
Leona Popović za 24sata: Zrinka je ispunila obećanje i počastila nakon što je osvojila Globus

U subotu je utrka skijaša s prvom vožnjom od 10.30 sati, dok je drugi lauf od 13.30 sati. U nedjelju u istim terminima održat će se ženska utrka, a prijenosi će biti na programu HRT 2.

