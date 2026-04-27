Predsjednik skijaškog saveza u krizi dobio nove ovlasti. Vraćaju i sva neophodna leasing vozila

Hrvatski skijaški savez u ponedjeljak je objavio niz donesenih odluka usmjerinih na stabilizaciju poslovanja HSS-a u uvjetima iznimne krize, izazavane istragom o nezakonitom poslovanju bivših odgovornih osoba, o čemu smo detaljno pisali na 24sata.

HSS je objavio kako su predsjedniku Mihi Glaviću izglasana nova ovlaštenja, koja do sada nije imao. Sve kako bi se osigurao potreban kontinuitet za stabilan rad saveza i provedbu svih redovnih aktivnosti, kao i vođenju razgovora i usuglašavanju uvjeta s partnerima, sponzorima i dobavljačima. Glavić će poslove s novim ovlaštenjima obavljati u ulozi kriznog menadžera do izbora u srpnju.

- U ovoj krizi Hrvatski skijaški savez je oštećena strana. Zato je moj zadatak kao predsjednika, a sada i kriznog menadžera saveza, do redovnih izbora za vodstvo HSS-a koji će se održati sredinom srpnja učiniti sve da dodatni oštećenici ne postanu sportaši, treneri i cijela zajednica koja živi hrvatsko skijanje. Već smo poduzeli niz koraka kako bismo osigurali nastavak treninga, natjecanja i priprema za iduću sezonu, i to ostaje naš prioritet. Istodobno, moramo u potpunosti utvrditi što se dogodilo i kolika je šteta nastala, a institucije države utvrdit će i tko je odgovoran. Ove odluke omogućit će nam poduzimanje svih raspoloživih pravnih i financijsko-forenzičkih koraka potrebnih kako bismo zaštitili interese saveza te poslovanje i financije HSS-a učinili potpuno transparentnima za sportaše, klubove, partnere, sponzore, institucije i sve druge dionike - izjavio je Glavić.

Zagreb: Konferencija za medije povodom nadolazećih utrka ženskog slaloma "Snow Queen Tropy"

Iz HSS-a su dodatno priopćili:

"Izvršni odbor također je donio odluke o angažmanu stručnih osoba za pružanje pravne pomoći i zastupanje u zemlji i inozemstvu, za porezno i financijsko savjetovanje, vezano i uz potrebe ispravaka financijskih izvještaja saveza, te poslove financijsko-forenzičke podrške. Kako bi se HSS zaštitio od daljnje štete te kako bi bili stvoreni preduvjeti za eventualnu nadoknadu dosadašnje štete, donesene su odluke vezane uz pokretanje imovinskopravnih zahtjeva za povrat eventualno nezakonito otuđenih novčanih sredstava, kao i privremenih mjera osiguranja. Predsjednik Hrvatskog skijaškog saveza ovlašten je i za koordinaciju tih postupaka. Također, donesena je odluka o povratu dijela službenih vozila leasing društvu i produljenju leasinga za godinu dana vozilima koja su neophodna za obavljanje sportskih programa natjecatelja odnosno za potrebe vezane uz rad reprezentacija i odbora Saveza, domaćih natjecanja FIS Croski kupa i Croski kupa u alpskom skijanju te domaćih natjecanja u skijaškom trčanju i snowboardu utvrđenih službenim kalendarom natjecanja saveza, kao i ostalih neophodnih potreba."