Hrvatska je slavila protiv Škotske 3-1 i prošla dalje iz skupine D Europskog prvenstva, a time su ponovno slomljeni škotski snovi.

Škoti su još uvijek bez prolaska skupine na velikim natjecanjima kroz cijelu svoju nogometnu povijest. Tamošnji navijači i mediji bili su slomljeni, a tužan je bio i izbornik Steve Clarke:

- Tužan sam zbog igrača. Čekao sam dugo vremena da dođem na ovakvo natjecanje i ovdje nas je dovela odlična skupina igrača. Tijekom cijelog turnira bilo je puno dobrih stvari, no nažalost ne i dovoljno bodova da prođemo.

- Danas smo igrali protiv momčadi koja je postala čvrsta igrajući mnoštvo ovakvih natjecanja i znali su kako je to igrati treću utakmicu skupine, a mi vjerojatno nismo. Zato mi idemo kući, a oni idu dalje. Ta nekakva spremnost na ova natjecanja - nismo ništa zaradili u prvoj utakmici i onda smo morali ići na Wembley, potrošiti se i psihički i fizički kako bismo nešto izvukli od toga i možda smo zato propatili u ovoj utakmici. To je nešto što možemo naučiti za sljedeće natjecanje - obećavam, neće proći 23 godine do njega - rekao je Clarke pa se zahvalio navijačima:

- Bilo je super što su navijači podržali igrače na kraju, igračima je to trebalo.

Oglasio se i škotski golman David Marshall:

- Oni su baš dobro igrali drugo poluvrijeme. Ne možemo se žaliti na rezultat. Izbornik je rekao da je ovo tek početak i ubrzo ćemo pokušati na SP. Sad imamo nekog iskustva s vleikih natjecanja, bit ćemo bolji.

Jedan od onih koji je najviše problema radio Hrvatskoj bio je James McGinn:

- Utučen sam što nismo prošli. Imali smo izvrsnog protivnika večeras, protivnika s iskustvom na velikim natjecanjima i to su pokazali.