Skromni junak: Vozi auto iz 1997., ne voli društvene mreže

Kawhi Leonard još je jednom, po drugi put u povijesti, proglašen MVP-jem finalne serije NBA lige. Čudesni košarkaš ovoga je puta do naslova prvaka odveo Toronto Raptorse koji danas slave najveći dan u povijesti franšize. U šestoj utakmici finala Leonard je postigao 22 poena, dodao šest skokova, na kraju hladnokrvno zabio i posljednja tri slobodna bacanja.

Još kao dječak Kawhi Leonard je bio talentiran za brojne sportove, ali najviše ga je zanimala košarka. No, u srednjoj školi prvo se bavio - američkim nogometom. Kawhi Leonard je uoči svoje prve srednjoškolske godine (srednja škola Canyon Springs) propustio košarkaške "tryoutse" (majka ga nije mogla odvesti na njih), pa te sezone nije mogao upasti u košarkašku momčad. Tako se prvo posvetio američkom nogometu, gdje je opet dominirao.



Košarkašku karijeru započeo je u drugoj srednjoškolskoj godini na Canyon Springsu, odmah se iskazao kao najbolji igrač momčadi, pa vrlo brzo preselio u srednju školu Martin Luther King. A tu su školu, točnije tamošnju košarkašku momčad King High Wolvese 2009. godine Kawhi Leonard i Tony Snell (današnji igrač Milwaukee Bucksa), odveli do rekordnog učinka 30-3.



Kawhi Leonard te 2000. godine imao je prosjek 22,6 poena, 13,1 skok, 3,9 asista i čak tri blokade, a zbog takvih je predstava dobio cijenjenu nagradu "Mr. Basketball California". Riječ je o nagradi koju svake godine dobiva najbolji srednjoškolski košarkaš Kalifornije, prije Kawhija ona je otišla u ruke zvijezda poput Jasona Kidda, Paula Piercea, Barona Davisa, Tysona Chandlera, Trevora Arize ili Jrua Holidayja.

Foto: Bill Streicher/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL



Godinu dana ranije, Kawhi je doživio najteže trenutke u svom životu, u siječnju 2008. godine ubijen mu je otac. Mark Leonard bio je vlasnik autopraone u Comptonu (gradić u Kaliforniji), a ubojice njegovog oca nikada nisu pronađene. Dapače, nisu poznati ni motivi ubojstva, a obitelj Leonard vjerovala je kako će počinitelji vrlo brzo biti procesuirani. To se nije dogodilo, a dan nakon smrti oca, Kawhi je na utakmici plačući zabio 17 koševa. U čast pokojnog oca na ramenu nosi tetovažu "RIP".



Kawhi Leonard nikada, bez obzira na nagradu "Mr. Basketball California" nije dobio ponudu (školarinu) za odlazak na neko renomirano košarkaško sveučilište, pa se nastavio razvijati na sveučilištu San Diego State. Jednostavno, skauti su ga tih dana prezentirali "preniskim igračem za četvorku, dok za trojku nije bio dovoljno dobar šuter". Kawhi Leonard time se nije zamarao, već je mukotrpno trenirao. I baš ga je ta radna etika dovela do visina.



Na sveučilištu San Diego State je proveo dvije sezone, a 2010. godine oduševio i - Trevora Arizu, košarkaša koji je godinu dana ranije s LA Lakersima osvojio NBA naslov. Trevor Ariza je jedno ljeto došao trenirati kod bivšeg trenera sa San Diego Statea, Kawhi Leonard ga je kriomice pratio, a onda upitao može li to ljeto trenirati s njim. Tako je i započelo jedno veliko prijateljstvo.



- Moj prvi dojam o Kawhiju Leonardu? Uh, taj dečko stvarno voli trenirati, jako trenirati. Kod takvih košarkaša odmah osjetite kako će biti posebni, već tada me pobjeđivao 'jedan na jedan', ali mene je fascinirala njegova volja, želja i angažman na baš svakom treningu - kazao je jednom Trevor Ariza.

Foto: Reuters/PIXSELL



Kawhi Leonard prijavio se za NBA draft 2011. godine, a kao 15. pick izabrali su ga Indiana Pacersi, no iste je večeri "trejdan" u San Antonio Spurse. Bila je to jaka draft klasa, prvi pick bio je Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers), a te su godine još draftirani Kemba Walker (9. pick), Klay Thompson (11.), Nikola Vučević (15.), Jimmy Butler (30.), naš Bojan Bogdanović (31.) ili Isaiah Thomas (60. pick).



Naravno, bilo je tu i nevjerojatnih promašaja; Minnesota je na drugom mjestu uzela Derricka Williamsa, a u prije Kawhija Leonarda još su draftirani Kanter (Utah), Tristan Thompson (Cleveland), Valančiunas (Toronto), Vesely (Washington), Biyombo (Sacramento), Knight (Detroit), Fredette (Milwaukee), Burks (Utah), pa i braća Markieff i Marcus Morris. Rekli bi, nevjerojatno.



Gregg Popovich imao je sjajan nos, tih je dana vjerojatno samo on bio svjestan, kakvog su Spursi dobili igrača u Kawhiju Leonardu. Prve sezone se Leonard nametnuo u NBA ligi, druge sa Spursima stigao do NBA finala (poraženi u sedmoj utakmici od Miamija), a tu je u finalnoj seriji imao prosjek od 14,6 poena i 11,1 skok. A onda treće sezone sa San Antonio Spursima stigao do prvog naslova NBA prvaka.

Foto: REUTERS

San Antonio je 2014. godine u velikom finalu uzvratio (4-1) Miami Heatu, a u konkurenciji Tima Duncana, Tonyja Parkera i Manu Ginobilija junak je bio - Kawhi Leonard. U pet finalnih utakmica imao je prosjek od 17,8 poena, 6,4 skoka uz 61% šuta, te čudesnih 58% šuta za tri poena. Kawhi Leonard te je sezone izabran za najboljeg obrambenog igrača lige, pa i MVP-ja finalne serije, a to je prije uspjelo samo dvojici košarkaša - Michaelu Jordanu i Hakeemu Olajuwonu.



Pedantni Amerikanci odmah su izračunali kako je Kawhi s 22 godine i 351 danom postao treći najmlađi MVP finalne serije u povijesti NBA lige, ali i kako je tog dana postao tek šesti MVP finala koji te sezone nije nastupio u All-Star utakmici. Još zanimljivije zvuči podatak kako promjer njegovog dlana iznosi čak 28,5 centimetara, čime je čak 52% veći nego kod prosječnog muškarca.



Kawhi Leonard je po mnogočemu potpuno drugačiji od drugih, ponajboljeg košarkaša NBA lige danas nema niti na društvenim mrežama. Istina, Leonard ima službeni Twitter račun koji nije koristio još od 2015. godine, te na kojem ima samo 290 tisuća "followera" (ljudi znaju da nije aktivan) u na kojem prati samo šest drugih Twitter računa. Među njima i Wingstop San Antonio, restoran kako sam kaže s 'najboljim pilećim krilcima na svijetu'.



Dapače, Leonard je toliko zaluđen piletinom u Wingstop San Antoniju da ih je odlučio besplatno sponzorirati, točnije samo za besplatne kupone za pileća krilca. Tako je 2016. godine potpisao novi ugovor sa Spursima vrijedan 94 milijuna dolara, ali je i kod njega bilo panike kada je izgubio - besplatne kupone za Wingstop. No, iz restorana mu je na kućnu adresu stigla nova pošiljka besplatnih kupona, pa je i Kawhi bio vrlo zadovoljan.



- Kawhi Leonard je najskromniji sportaš na svijetu - rekao je jednom prilikom za ponajboljeg igrača današnjice Charles Barkley, a pritom je bio potpuno u pravu.

Foto: REUTERS



O tome svjedoče brojne činjenice, pa i informacija kako je Kawhi Leonard još 2016. godine na treninge i utakmice San Antonio Spursa dolazio 19 godina starim automobilom, Chevy Tahoeom LS iz 1997. godine. Bez obzira na to što je tih dana već potpisao ugovor vrijedan 90 milijuna dolara sa Spursima. No, to ga nije nimalo promijenilo.



- Meni je taj auto dobar, vozi i isplati se - kratko je tu temu prokomentirao Kawhi.



Kawhi Leonard u srpnju 2018. godine trejdan je u Toronto Raptorse, iako je sam košarkaš bio apsolutno protiv odlaska iz Spursa. Tijekom regularnog dijela sezone odradio je 60 (od 82) utakmice, a onda potpuno eksplodirao u doigravanju. I tu opet pisao povijest. Prvo još čudesnim košem u sedmoj utakmici konferencijskog polufinala srušio Philadelphiju 76erse, zabio prvi pobjednički koš sa zvukom sirene u povijesti sedmih utakmica doigravanja NBA lige.



A onda još jednom "ušao" u priču s velikanima poput Michaela Jordana i Hakeema Olajuwona. Naime, Kawhi Leonard je do finalne serije na čak 11 utakmica u doigravanju zabijao 30 ili više poena, a to su prije njega uspjeli samo Jordan i Olajuwon. Kawhi Leonard danas je ponajbolji američki košarkaš, ali i nova ikona kanadskog sporta. Velikan koji je donio prvi naslov NBA prvaka u Kanadu, a to će se zauvijek pamtiti.

Čudesni košarkaški čudotvorac za kraj je postao drugi igrač koji je postao MVP finala NBA lige s dvije različite momčadi, prije njega to je pošlo za rukom samo Kareemu Abdul-Jabbaru (Milwaukee, LA Lakers) i LeBron Jamesu (Miami, Cleveland).