VELIKE PROMJENE

Skupština Dinama u utorak: U novom NO-u neće biti Zajeca, ali ni predstavnika 'stare garde'

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
3
Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U Maksimiru će se ujediniti dva tijela (izvršni odbor i nadzorni odbor), a taj novoformirani NO imat će tek devet članova. Prilično je jasno kako tu više neće biti toliko mjesta za neke ljude iz 'stare garde'...

U Maksimiru su opet - povijesni dani. Izvršni odbor Dinama prihvatio je prijedlog promjene novog Statuta, pa će se o njemu raspravljati i na skupštini kluba koja je zakazana već za utorak 19. kolovoza. Zagrebački klub tako nastavlja demokratizaciju kluba, sve se više i aktivnije okreće načelu "jedan član - jedan glas".

Dinamovi igrači pozdravljaju Boyse nakon pobjede protiv Vukovara 02:00
Dinamovi igrači pozdravljaju Boyse nakon pobjede protiv Vukovara | Video: Fabijan Hrnčić/24sata

Ako skupština očekivano povtrdi novi Statut (za usvajanje novih pravila potrebna je dvotrećinska podrška skupštinara), Dinamo će već do kraja godine ići u nove izbore, u Maksimiru će se birati nova vlast. Što to onda znači? Članovi Dinama moći će birati novo vodstvo kluba, novog predsjednika kluba s puno drugačijim (većim) ovlastima.

Jednu će listu opet predvoditi Dinamovo proljeće na čijem će čelu biti Zvonimir Boban koji bi po novom Statutu ujedinio funkcije predsjednika uprave i predsjednika kluba. Puno će teže biti naći predvodnika neke druge liste, čovjeka koji bi se mogao suprotstaviti Bobanu. I nadati vlasti u Maksimirskoj 128. Ali i predstavnici druge liste ulaze u skupštinu proporcijalno broju glasova.

Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih
Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dinamo će, kao što smo već pisali, smanjiti broj skupštinara, sa sadašnjih 60, prema novom Statutu će ih ostati 50. Ali i "izgubiti" izvršni odbor. Točnije, izvršni i nadzorni odbor ujedinit će se u jedno tijelo, tu će se naći tek devet imena (umjesto dosadašnjih 16 -13 članova IO-a i tri člana NO-a) koja će voditi i kreirati klupsku politiku. 

Boban želi dobiti legitimitet

Velimir Zajec bi tako mogao postati "bivši", aktualni predsjednik više u klubu neće imati nikakve izvršne ovlasti, on će dobiti (zasluženu) funkciju počasnog predsjednika. Opet, da se ne lažemo, Zajec je potpuno izgubio utjecaj u klubu dolaskom Bobana, od 1. lipnja se povukao u drugi plan i pomno prati što njegov ljubimac (Boban) radi u klubu.

Novi izbori bit će još jedan potez u smjeru dodatne demokratizacije u Dinamu, a Zvonimir Boban bi do kraja godine (za kad su planirani izbori) trebao dobiti apsolutni legitimitet kao prvi čovjek kluba. Sad je u Maksimir stigao na poziv bivšeg predsjednika uprave Zvonimira Manenice, iako se za njega nije moglo glasati na izborima u travnju 2024.

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Lokomotiva sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

  

Javnost, navijači i članovi kluba barem u velikoj većini podržavaju povratak Bobana u klubu, posebice na mjesto čelnog čovjeka Dinama, ali sam Boban želi - legitimitet. I biti izabran od strane navijača, članova kluba. Razlog? Tako jednostavno nalaže demokracija, za to se i on sam zalagao godinama. Za demokratizaciju Dinama.

Zajec će postati počasni predsjednik

U velikoj je opasnosti "stara garda", ljudi koji su ostali na važnim funkcijama u klubu, a u Maksimiru su još od vremena Zdravka Mamića. A ima ih... Teško je očekivati da će se među devet novih članova novoformiranog nadzornog odbora naći aktualni članovi IO-a Većeslav Bergman, Ante Todorić i Marijan Tomurad, nekako nam se čini kako su njihovi dani odbrojani. 

Dubravko Skender već je ranije napustio Dinamo, a prema novom Statutu među devet budućih članova nadzornog odbora (tijelo koje će ujediniti sadašnji IO i NO) ne može biti ni Velimir Zajec koji će postati počasni predsjednik. Uvijek postoji mogućnost da među tu devetoricu upadnu i neki novi ljudi (u što iskreno ne vjerujemo), pa će biti zanimljivo vidjeti tko će još postati "bivši". 

