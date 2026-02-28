Sljedeće tri utakmice mogle bi biti ključne za Hajduk: Garcia još nije slavio protiv Varaždina

Što to ima u "baroknom gradu", a da u zadnje vrijeme toliko ne odgovara Hajduku? Na uzorku od deset utakmica s Varaždinom, statistika otkriva da Hajduk ima četiri pobjede te po tri remija i poraza, a uzorak od posljednjih pet utakmica pokazuje da je Varaždin čak i bolji, ima po dvije pobjede i dva remija te jedan, jedini poraz. No statistika ne otkriva ono najbitnije, a to je trenutna forma.

Pokretanje videa... 00:19 Sigur pljuje Radeljića | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Ona kaže da u današnji ogled Varaždin ulazi nakon dva teška poraza, protiv Dinama (4-0) i Rijeke (3-1), dok je Hajduk, s druge strane, slavio kod Osijeka (2-0) i doma protiv Rijeke (1-0).

Što će presuditi, tradicija ili trenutna forma, saznat ćemo večeras, no po svemu sudeći čeka nas vrlo zanimljiva utakmica u kojoj će i Gonzalo Garcia tražiti svoju prvu pobjedu protiv Varaždina.

- S Istrom sam imao dva remija, s Hajdukom poraz i remi... Oni su momčad koja je dobro organizirana, kao i klub. Imaju dobre uvjete, rastu iz dana u dan i jako su težak suparnik za momčadi poput nas. Agresivni su, stoje blizu igrača, fizički su snažni, jako su zahtjevni. Nadam se da će ova utakmica s naše strane biti drugačija i da ćemo nastaviti pobjednički niz - kazao je trener Hajduka te dodao kako ga neće zavarati visoka pobjeda Dinama nad Varaždinom u prošlom kolu.

Gorica i Hajduk sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Varaždin je mogao prvi zabiti i tada bi to bila posve drugačija utakmica. Dinamo ih je kaznio, a to je više pokazalo njihov potencijal nego slabosti Varaždina.

U današnji ogled oba trenera ulaze sa svojom računicom. Nikola Šafarić želi pobjedom prekinuti negativan niz i učvrstiti momčad na četvrtoj poziciji prvenstvene ljestvice, dok Gonzalo Garcia želi nastaviti niz pozitivnih rezultata i zadržati kakav-takav priključak s Dinamom na vrhu prvenstvene ljestvice.

Neće mu biti lako, već dulje vrijeme je bez Ikera Almene, kojeg neće biti ni u Varaždinu, bez Sigura koji je zaradio tri utakmice suspenzije, vjerojatno i bez Šarlije i Krovinovića koji su načeti... I sve to uoči napornog tjedna koji im, nakon gostovanja u Varaždinu, donosi i gostovanje u Rijeci, a potom i Dinamo na Poljudu.

Hajduk i Varaždin sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Tri utakmice, jedna važnija od druge, ne samo zbog rezultata ove sezone, nego i europskih izazova iduće. Hajduk je ispred Rijeke i Varaždina s 14 bodova i, po svemu sudeći, osigurao je drugu poziciju, a izbacivanjem Rijeke iz Kupa došao bi na korak do kvalifikacija za Europsku ligu. Ili kao pobjednik Kupa, ili kao finalist, ako Dinamo osvoji dvostruku krunu. Naravno, Hajduk teoretski još uvijek može do naslova prvaka, ali to je neka druga računica.

Zato su Livaji i društvu sljedeće tri utakmice iznimno važne, ne smiju dopustiti da im se Rijeka i Varaždin približe na ljestvici, a prolaskom dalje u Kupu dobili bi dodatnu priliku za lakši start u Europi iduće sezone.

- Istina je da u ovom trenutku nemamo širinu kadra i da nećemo moći mijenjati koliko bismo možda željeli, ali imamo dovoljno vremena za pripremu utakmice u Rijeci i protiv Dinama nakon toga... Ako startaš u Konferencijskoj ligi, moraš proći više utakmica bez prava na kiks, što je teže, pogotovo ako slažeš momčad u predsezoni. Ako imaš mogućnost startati u Europskoj ligi i jednu utakmicu izgubiti, to je prednost. Što se tiče domaće lige, svaki poraz smanjuje mogućnost da otežamo Dinamu posao do kraja sezone... Pokušat ćemo slaviti u subotu, pa u srijedu... To je jedino o čemu u ovom trenutku razmišljam - kaže trener Hajduka.

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Garcia ima dosta glavobolje oko izostanaka standardnih igrača pa mu se početna postava gotovo nameće sama od sebe. Ostaje samo odlučiti koju će dvojicu iz terceta Brajković - Rebić - Šego poslati na teren od prve minute. Silić bi trebao ostati na golu, umjesto Sigura na desni bok vjerojatno ulazi Hodak, umjesto Šarlije Marešić, a umjesto Krovinovića Pajaziti. Ostatak momčadi trebao bi ostati isti kao u Jadranskom derbiju.

- Što se tiče Almene, i ja bih volio znati što se događa. Svaki tjedan pokušava trčati, a gležanj mu svaki put natekne. Almena je važan igrač za nas i moramo pokušati bez njega, kao što smo igrali bez Pukštasa kad je on bio ozlijeđen... Što se tiče Sigura, ‘shit happens’. Tri utakmice bez njega bit će bolne za nas, ali tu se ništa ne može promijeniti. Šarlija i Krovinović su malo načeti, ništa posebno, moći će nam pomoći, no moramo razmišljati i o tome da Šarlija i Raci imaju po tri kartona. Moramo igrati s onim što imamo, nema nam drugo - priznao je Garcia.