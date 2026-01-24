'Smiri se, kretenu': Đoković je otkrio što bi savjetovao mlađem sebi u novoj pobjedi u Australiji

Sprski tenisač Novak Đoković (38) nastavio je savršeni niz na ovogodišnjem Australian Openu. Deseterostruki prvak u Melbourneu izborio je osminu finala prvog Grand slam turnira sezone zahvaljujući pobjedi nad Boticom Van de Zandschulpom s 3-0 u setovima (6-3, 6-4 i 7-6).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:31 Novak Đoković uziva u Dubrovniku ispred CopaCabana plaže | Video: čitatelj/24sata

Đoković je bio dominantan u prva dva seta, koje je osvojio za 41 i 56 minuta. Ipak, u trećem je malo zakomplicirao stvari, a Nizozemac je povećao razinu igre nakon liječničke intervencije.

- Njegov liječnički tim je očito odradio odličan posao. Od tog trenutka nadalje (liječničke intervencije, op. a.), servirao je iznimno dobro, igrao je puno bolje. Ja sam se malo više opustio kod tih 2-0 u setovima. Ali nekako sam uspio izaći iz teških situacija na prilično sretan način.

Foto: Tingshu Wang

I Đoković je tražio pomoć liječnika tijekom meča.

- Odmah sam pozvao fizioterapeuta, jer se dogodilo što se dogodilo. Srećom, nije nastala veća šteta.

Zadovoljan je s prikazanom razinom.

- U dobroj sam formi. Ovo je dobar početak turnira za mene, ne bih ništa mijenjao. I dalje pokušavam igrati na visokoj razini, konkurirati jačima od mene. Još sam ovdje, moja igra je tu. Kad izađeš na teren, jednostavno imaš šanse i tako je bilo svih ovih godina. Ovaj teren mi je pružio toliko lijepih trenutaka i zato ga volim.

Foto: Hollie Adams

Otkrio je što bi savjetovao mlađem sebi.

- Smiri se, kretenu (rekao je uz smijeh). Previše stresa na terenu, strpljenje je velika stvar, kad smo mlađi mislimo da sve želimo odmah. Treba imati malo strpljenja i povjerenja u proces, okružiti se pravim ljudima jer je ovo individualni sport. Nemoj slijepo slijediti što ti govore, već se izgradi i poveži s ljudima s kojima radiš. Više viđamo članove našeg tima nego obitelj, iz te dobre atmosfere možeš izvući najbolje.