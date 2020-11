Smrt kćeri (4) Tysona dovela na rub: 'Uzeo sam pištolj i poludio'

Iako je imao sve što je mogao poželjeti, obilježili su ga tragični događaji i nepromišljene odluke zbog kojih mu je život išao van granica izdržljivosti. Mike Tyson (54) proživio je život za nekoliko ljudi

<p><strong>Iron Mike Tyson</strong> vraća se u ring nakon 15 godina.</p><p>S noći sa subote na nedjelju po mnogima najveći teškaš u povijesti boksat će u egzibicijskom meču protiv drugog velikana <strong>Roya Jonesa. Jr</strong>. Dvojac se u svojem 'primeu' nikada nije susreo, no sada će u pedesetima publici i navijačima pružiti priredbu za pamćenje. Kakav god meč bio, a ovaj je malo drugačiji zbog siline neuobičajenih pravila, ipak je riječ o Mikeu Tysonu i povratku nekad najopakijeg čovjeka na planeti.</p><p>Postao je najmlađi svjetski teškaški prvak u dobi od samo 20 godina kada je u supermeču 1986., kao i sve do tada izuzev dvojice, nokautirao <strong>Trevora Berbicka</strong>, prošao kroz njega nakon pet i pol minuta te postao svjetski prvak.</p><p>U karijeri je od mečeva i sponzorskih ugovora zaradio preko 300 milijuna dolara. Iako je imao sve što je mogao poželjeti, obilježili su ga tragični događaji i nepromišljene odluke zbog kojih mu je život nekada išao van granica izdržljivosti.</p><p>Dio karijere proveo je u zatvoru nakon što je osuđen na šest godina zbog silovanja. Bilo je to 1992. godine, a izašao je već 1995. nakon što mu je sud smanjio kaznu. Za vrijeme boravka u zatvoru, Tyson je odradio jedan, jedini mitski "meč" o kojem se i dan-danas govori.</p><p>- Prišao sam tom liku i samo ga udario u glavu. Rekao je neke stvari koje nisu bile u redu, bili smo zaključani i nije nam bio dozvoljen odlazak u teretanu. Svi smo bili nervozni, a on je prešao granicu pa sam ga izudarao - prisjetio se Iron Mike.</p><p>U zatvoru je imao brojne posjete, no kada ga je posjetio ni manje ni više nego <strong>Tupac Shakur</strong>, ostali zatvorenici su 'podivljali'.</p><p>- Kada je ušao (u zatvor), svi su znali tko je. Imao je nevjerojatno poštovanje ostalih zatvorenika. Tako je i živio, imao je nevjerojatno poštovanje - dodao je Tyson.</p><p>Život obilježen tragedijama krenuo je još od najranijeg doba jer oca praktički nije ni poznavao. Nikada nije bio u blizini, a u jednom gostovanju rekao je da "samo zna tko je". <strong>Jimmy Kirkpatrick </strong>preminuo je iste godine kada je Tyson završio u zatvoru.</p><p>Sa samo 16 godina ostao je bez majke. Veliki gubitak obilježio mu je život jer ga je tada "kao svojeg" uzeo legendarni <strong>Cus D'Amato</strong>. Ostalo je povijest.</p><p>Nakon što je s 20 godina postao svjetski prvak, Tyson je ušao u romantičnu vezu s modelom i glumicom <strong>Robin Givens</strong>. Oženili su se, no brak je trajao svega godinu dana. Givens je život s Mikeom Tysonom opisala kao "mučenje, živi pakao, gore od bilo čega što je mogla zamisliti".</p><p>Tvrdila je da je život s boksačem nevjerojatno težak i da je Mike cijelo vrijeme bio depresivan.</p><p>Nakon razvoda uslijedile su ranije navedene optužbe o silovanju kada je Tyson završio u zatvoru, no najveća tragedija ipak je stigla nekoliko godina kasnije.</p><p>2009. godine Tyson je doživio vjerojatno i najveću tragediju u životu kada mu je preminula 4-godišnja kći <strong>Exodus Tyson</strong>. Malena Exodus stradala je u nevjerojatnom spletu okolnosti - kabel koji je visio s trake za trčanje omotao joj se oko vrata i premda je hitna brzo stigla, premda su ju liječnici aparatima održavali na životu, nije uspjela preživjeti.</p><p>Tada 42-godišnji Tyson bio je u Las Vegasu, a čim je čuo što se dogodilo doletio je u Phoenix. U bolnicu je utrčao dezorijentiran, ne znajući za sebe, a policija je kasnije priopćila da traka za trčanje nije bila uključena. Pretpostavili su da se malena Exodus igrala te slijedom nespretnih okolnosti pala i objesila se.</p><p>Nedugo nakon smrti, Tyson je u emotivnom intervjuu rekao kako je tada bio spreman na sve - "uzeti pištolj i poludjeti". Bio je na emocionalnom rubu i priznao je da je tjedne nakon njezine smrti proveo na kokainu, 'urokan', jer nije mogao podnijeti tragičan gubitak.</p>