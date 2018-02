Smrt u ringu: Od zadnjih osam umrlih, četvorica su Britanci...

Boksam iz zabave i ljubavi prema tom sportu, rekao je Scott Westgarth (31).

Foto: Boxing Social

Samo koji sat nakon te izjave britanski boksač ležao je u bolničkom krevetu iz kojeg više nikad nije ustao. Preminuo je dva dana kasnije u bolnici od izljeva krvi u mozak.

- Ovo je užasna vijest, radimo sve kako bismo spriječili ovakve situacije, jedna smo od najstrožih komisija, ali ništa nije sto posto. Od 80-ih godina prošlog stoljeća napravili smo puno toga kako bismo popravili sigurnost boraca - rekao je Robert Smith, prvi čovjek britanskog boksa i jedan od glavnih u komisiji koja izdaje boksačke licencije.

Scott Westgarth bio je instruktor skijanja, rodio se u Newcastleu.

Počeo je boksati dosta kasno, tek s 24 godine. Prije toga radio je kao kuhar. Borio se u poluteškoj kategoriji protiv Deca Spelmana u engleskom Doncasteru. Pobijedio je na bodove, a već u intervjuu nakon meča vidjelo se da nešto s njim nije u redu.

Njegova smrt je prva u svijetu boksa nakon što je prošle godine Kanađanin Tim Hague preminuo dva dana nakon meča u kojem je triput bio u nokdaunu prije kobnog nokauta nakon kojeg više nikad nije otvorio oči.

Hague je borilačku karijeru počeo 2006. godine u trećoj sezoni Ultimate Fightera. Pozivnicu UFC-a dobio je nakon devet pobjeda u deset nastupa. Debitirao je pobjedom protiv Pata Barryja, ali nakon dva poraza u nizu UFC mu nije produljio ugovor.

Vratio se u UFC 2010. godine uskočivši umjesto Chada Corvina na UFC 113 protiv Joeya Beltrana. Izgubio je jednoglasnom sudačkom odlukom. Posljednju borbu u UFC-u imao je protiv Matta Mitrionea 2011. godine, izgubio je nokautom u prvoj rundi.

U MMA karijeri ima 21 pobjedu i 13 poraza. Prebacio se na boks u kojem je također startao pobjedom, ali nakon toga je triput zaredom izgubio.

Posljednji poraz koštao ga je života...

We're very saddened by the passing of Canadian MMA pioneer Tim Hague, who tragically left us far too soon this weekend. Rest in peace, Tim. pic.twitter.com/6VgP1emxsL