NOVI PAD

Šok u Cortini uoči ZOI-ja! Skijaša helikopterom odveli s treninga

Piše HINA,
Foto: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

Norveški skijaš Fredrik Moeller doživio je težak pad na Olimpijadi, iščašio rame! Norveška u šoku nakon gubitka Kildea, a američki skijaš Cochran-Siegle briljirao na prvom treningu spusta

Norveški skijaš Fredrik Moeller prevezen je u bolnicu nakon pada na prvom treningu spusta na Olimpijskim igrama u Milanu i Cortini koje počinju u petak. Moeller je na stazi Stelvio u Bormiju pri padu iščašio lijevo rame i još nije jasno hoće li moći sudjelovati na ZOI. Težak je to udarac za Norvešku koja je već izgubila Aleksandera Aamodta Kildea zbog ozljede.

Alpine Skiing - Men's Downhill Training
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Kilde je teško stradao u siječnju 2024. pri padu u Wengenu. Vratio se na staze početkom ove sezone nakon gotovo dvije godine pauze, međutim, povukao se s Olimpijskih igara u utorak nakon što se nije uspio potpuno oporaviti.

"Učinio sam sve što sam mogao kako bi bio spreman, ali moj um i tijelo ne funkcioniraju onako kako treba“, rekao je Kilde u izjavi za FIS.

Najbrži na prvom treningu spusta bio je Amerikanac Ryan Cochran-Siegle, koji je stazu prošao za minutu 56 sekundi i 8 stotinki. Drugo vrijeme ostvario je Talijan Giovanni Franzoni, koji je zaostao 16 stotinki, a najbolji skijaš današnjice Švicarac Marco Odermatt bio je treći sa 40 stotinki zaostatka.

Alpine Skiing - Men's Downhill Training
Foto: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

U četvrtak i petak na rasporeda su još dva treninga, a u subotu u 11.30 sati skijaši će se boriti za medalje u spustu na Zimskim olimpijskim igrama Milano Cortina 2026.

Prvi trening ženskog spusta u Cortini d'Ampezzo, koji je trebao biti u četvrtak je otkazan zbog vremenskih uvjeta, objavio je direktor ženskih utrka Međunarodne skijaške federacije Peter Gerdol.

"Vidjeli ste da obilne snježne padaline stvaraju probleme, a vremenska prognoza nam ne dopušta da razumno planiramo trening za sutra“, rekao je Gerdol.

Treninzi za olimpijski spust zakazani su za petak i subotu, a utrka je na rasporedu u nedjelju.

