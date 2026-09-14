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Šok u Dinamu: Oršić bi već na zimu mogao napustiti klub?!

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 2 min
Šok u Dinamu: Oršić bi već na zimu mogao napustiti klub?!
Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Od početka sezone odigrao je deset utakmica, ali bez konkretnog učinka. A ljudi bliski klubu tvrde nam da je upravo to jedan od razloga zbog kojih u Dinamu sve ozbiljnije razmišljaju o njegovoj budućnosti

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Gdje je nestao Mislav Oršić (33)? Pitanje je to koje je pomalo prošlo i ispod radara. Bijes navijača "modrih" sručio se na Zvonimira Bobana i trenera Dinama Marija Kovačevića nakon 4-2 poraza kod Osijeka u sedmom kolu HNL-a.

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Dinamo - Osijek VIDEO
Dinamo - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Oršić je u subotu ostao na klupi. Nije ulazio u igru. A navodno je trebao započeti utakmicu. Tako nas barem uvjeravaju iz maksimirskih kuloara. Kovačević je, međutim, praktički na dan utakmice promijenio plan pa su u prvih 11 ipak počeli Moris Valinčić i Arber Hoxha, a ne Niko Galešić i Mislav Oršić.

Posljednju utakmicu od početka odigrao je još 18. kolovoza protiv Vikinga na Maksimiru (2-2). Nakon te utakmice odigrao je, redom, 17 minuta u pobjedi nad Varaždinom (3-1), 23 minute u porazu kod Vikinga (3-1), 28 minuta kod Istre (2-2) te 26 minuta u pobjedi nad Goricom na Maksimiru (1-0). Nije bio u konkurenciji za susret s Bedemom u Kupu...

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Od početka sezone odigrao je deset utakmica, ali bez konkretnog učinka. A ljudi bliski klubu tvrde nam da je upravo to jedan od razloga zbog kojih u Dinamu sve ozbiljnije razmišljaju o njegovoj budućnosti. Ako se stvari do zime bitno ne promijene, nije isključena ni mogućnost rastanka.

Odnos prema treningu i dresu nikad kod Oršića nije bio upitan (što je rekao i sam Boban na nedavnom neformalnom druženju s medijima), ali na terenu trenutačno doista ne djeluje dobro. Došao je ovog ljeta po isteku ugovora s Pafosom uz velika očekivanja, budući da je prošle sezone korektno igrao na Cipru, ali...

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Konkurencije na Oršićevoj poziciji u Maksimiru ima napretek. Hoxha je tu, ali i on je skroman, u 11 utakmica u svim natjecanjima samo dva gola. U shuffle je sad ušao i Luka Ivanušec (27), koji može igrati i krilo i veznog. Ne zaboravimo ni Nou Nsokija (19), mladića koji je nedavno debitirao za Dinamo protiv Bedema. Došao je iz PSG-a i od njega imaju velika očekivanja.

Ako baš hoćete, sve zapaženije u Dinamu II igra i Gabrijel Šivalec (18), koji je ovog ljeta došao u klub iz Maksimirske 128 iz Slavena. U Prvoj NL ima već dva gola i asistenciju, dobio je priliku i za prvu momčad u Kupu protiv Bedema i svidio se...

Ponavljamo, Oršićev odnos prema dresu i treningu nije upitan, ali učinak sad već jako zabrinjava navijače, čelnike kluba... Ako se nešto bitno ne promijeni, rastanak je izgledan već na zimu.

Učinak Dinamovih krila ove sezone

Foto: Sofascore za 24sata
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