Obavijesti

Sport

Komentari 4
IZNENAĐUJUĆI TRANSFER

Šok za Dinamo: Cardoso Varela odlazi u besplatnom transferu!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Šok za Dinamo: Cardoso Varela odlazi u besplatnom transferu!
2
Zagreb: GNK Dinamo osvojio Prvenstvo 2026. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Šok u Maksimiru! Cardoso Varela (17) na izlaznim je vratima Dinama i bez odštete odlazi u Porto, a Modri bi mogli ostati samo s 50 posto budućeg transfera

Admiral

Talentirani portugalski krilni napadač Cardoso Varela (17) na izlaznim je vratima Dinama! Jedan od najtalentiranijih mladića "modrih" odlazi s Maksimira bez odštete, i to u Porto, klub koji je napustio prije dvije godine kako bi se razvio u Zagrebu.

Prema pisanju tportala, Dinamo ipak neće nužno ostati praznih ruku. Naime, zagrebački bi klub trebao zadržati 50 posto zarade od Varelinog sljedećeg transfera, ali jasno je kako se malo tko nadao ovakvom raspletu nakon što je Varela početkom 2025. došao u Dinamo kao jedan od najvećih svjetskih talenata u svojem uzrastu.

Zagreb: Zagrijavanje igrača prije počeka utakmice Lokomotive i Dinama
Zagreb: Zagrijavanje igrača prije počeka utakmice Lokomotive i Dinama | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Varela je prošle utakmice odigrao 25 utakmica za seniorsku momčad Dinama, zabio je dva gola i jednom asistirao, ali je novu sezonu trebao početi u Dinamovoj B momčadi i očito to nije najbolje sjelo nogometašu.

POVRATAK U DOMOVINU? Dinamo krenuo po Bayernova veznjaka! Bio je rekorder HNL-a
Dinamo krenuo po Bayernova veznjaka! Bio je rekorder HNL-a
POZNATI GLAS 'MODRIH' Utakmice Dinama na Maksimiru više neće biti iste! Zahvalili se spikeru nakon čak 20 godina...
Utakmice Dinama na Maksimiru više neće biti iste! Zahvalili se spikeru nakon čak 20 godina...

Podsjetimo, 17-godišnji Portugalac nedavno je promijenio agenta. Ranije je surađivao s Andyjem Barom, koji je javno govorio o njegovom neozbiljnom pristupu. Prema riječima hrvatskog nogometnog agenta, Varela je često kasnio na treninge Dinama i bio neprofesionalan.

Zagreb: GNK Dinamo osvojio Prvenstvo 2026.
Zagreb: GNK Dinamo osvojio Prvenstvo 2026. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nakon isteka ugovora s Barinom agencijom, Varela je dogovorio suradnju s agencijom poznatog izraelskog agenta Pinija Zavahija. Brzo su povukli potez i izgleda kako će mladi nogometaš karijeru nastaviti tamo gdje je i počela.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
UŽIVO Transferi: Bivši 'modri' otišao u Argentinu, Dinamo u ofenzivi, Šveđanin u Gorici
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši 'modri' otišao u Argentinu, Dinamo u ofenzivi, Šveđanin u Gorici

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
SP 2026. Raspored i rezultati. Kad, tko i s kim igra u završnici
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Kad, tko i s kim igra u završnici

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
Francuska - Španjolska 0-2: Šok za Deschampsa! 'Furija' preko Mbappea i ekipe do finala SP-a
FRANCUSKI STROJ NEMOĆAN

Francuska - Španjolska 0-2: Šok za Deschampsa! 'Furija' preko Mbappea i ekipe do finala SP-a

Španjolska je u Dallasu pobijedila Francusku i izborila finale Svjetskog prvenstva! 'La furija' je povela preko Oyarzabala u 22., a konačni rezultat postavio je Porro u 58. minuti susreta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026