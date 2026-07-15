Šok za Dinamo: Cardoso Varela odlazi u besplatnom transferu!

Talentirani portugalski krilni napadač Cardoso Varela (17) na izlaznim je vratima Dinama! Jedan od najtalentiranijih mladića "modrih" odlazi s Maksimira bez odštete, i to u Porto, klub koji je napustio prije dvije godine kako bi se razvio u Zagrebu.

Prema pisanju tportala, Dinamo ipak neće nužno ostati praznih ruku. Naime, zagrebački bi klub trebao zadržati 50 posto zarade od Varelinog sljedećeg transfera, ali jasno je kako se malo tko nadao ovakvom raspletu nakon što je Varela početkom 2025. došao u Dinamo kao jedan od najvećih svjetskih talenata u svojem uzrastu.

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Varela je prošle utakmice odigrao 25 utakmica za seniorsku momčad Dinama, zabio je dva gola i jednom asistirao, ali je novu sezonu trebao početi u Dinamovoj B momčadi i očito to nije najbolje sjelo nogometašu.

Podsjetimo, 17-godišnji Portugalac nedavno je promijenio agenta. Ranije je surađivao s Andyjem Barom, koji je javno govorio o njegovom neozbiljnom pristupu. Prema riječima hrvatskog nogometnog agenta, Varela je često kasnio na treninge Dinama i bio neprofesionalan.

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Nakon isteka ugovora s Barinom agencijom, Varela je dogovorio suradnju s agencijom poznatog izraelskog agenta Pinija Zavahija. Brzo su povukli potez i izgleda kako će mladi nogometaš karijeru nastaviti tamo gdje je i počela.