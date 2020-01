Šola: Da, želim biti izbornik Hrvatske! Ali ako me pozovu

Osvajao je s reprezentacijom baš sve, bio član legendarne Červarove generacije koja je pokorila svijet 2003. godine i bio je poznat po crvenoj, ljubičastoj i razno raznim bojama kose. Naravno, riječ je o legendarnoj hobotnici Vladi Šoli!

Šola je ove sezone preuzeo vođenje kineske momčadi sa Sveučilišta u Pekingu koja nastupa u Seha ligi, a Europsko prvenstvo prati iz topline svog doma. Koliko nam je samo sreće donosio sa svojim ludim i ključnim obranama, a sada je na njegovom mjestu Marin Šego koji je izludio naše protivnike, a posebno Srbe kojima je obranio 16 šuteva.

Foto: Ilustracija/Matija Habljak/PIXSELL

- Vratari su uvijek u prvom planu, i onda kada brane dobro, a pogotovo kada brane slabije. Način igre koji gaji Lino Červar podrazumijeva mali broj primljenih golova, a tu obrana i vratari igraju ključnu ulogu - kazala je legendarna hobotnica o novoj 'kaubojskoj' hobotnici u emisiji 'Vrijeme je za rukomet'.

Hrvatska je besprijekorno sredila svoju skupinu i prošla u drugi krug, a tamo nas čeka nešto teži zadatak. Španjolci i Nijemci će nam biti glavni suparnici za polufinale, a ne smijemo zaboraviti ni domaćine Austrijance i Čehe.

Foto: Antonio Bronic/PIXSELL

- Španjolci igraju izuzetno kvalitetan i atraktivan rukomet, što me iznenadilo. Nijemci su Nijemci. Osciliraju, ali su jako kvalitetni i to će pokazati. Mi smo dugo u samom vrhu i naravno da želimo zlato. Ali mi smo Hrvatska, ne smijemo se zamarati s tim tko je s druge strane, imamo svoju filozofiju i igru i to je to.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Lino Červar je već najavio da će se umiroviti nakon Olimpijskih igara, preuzet će mjesto kordinatora reprezentacije, a polako se počelo pričati i o njegovom nasljedniku. Hoće li to biti Šola?

- Jasno da želim, a ako će me i oni htjeti, valjda će me pozvati na razgovor - zaključio je bivši golman.

Šola je jedan od naših najboljih golmana u povijesti. Osvojio je Olimpijsko zlato, svjetsko zlato, no triple-double je izostao. Europsko prvenstvo ipak nije palo, osvojio je broncu 1994. godine u Portugalu, a to je i jedino zlato koje fali u vitrinama naše reprezentacije. Ima još i dva srebra sa SP-a 1995. godine u Islandu i iz Tunisa 2005.

Što je najvažnije, zna kako diše naša reprezentacija, a posljednjih godina se punio trenerskim iskustvom i sigurno je jedan od legitimnih kandidata za preuzimanje naše reprezentacije. A ako će je voditi onako kako je i nekada branio, onda potpisujemo!

