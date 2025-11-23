Obavijesti

Sport

Komentari 0
OSIJEK - LOKOMOTIVA (16 SATI)

Sopić bez važnih aduta, priliku protiv 'lokosa' dobit će nekoliko klinaca koji su ga oduševili

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: < 1 min
Sopić bez važnih aduta, priliku protiv 'lokosa' dobit će nekoliko klinaca koji su ga oduševili
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Osijek ima velikih problema s ozljedama pa bi protiv lokosa mogli zaigrati Peček, Jovičić...

Osijek danas od 16 sati u 14. kolu HNL-a dočekuje Lokomotivu. 'Bijelo-plavima' gori pod petama, drže fenjer prvoligaške ljestvice sa svega 10 bodova iz 13 utakmica.

POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk - Osijek

Pokretanje videa...

Hajduk - Osijek 02:08
Hajduk - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Željko Sopić nedavno je preuzeo Osijek, ali u dvije utakmice osvojio je samo bod. Osijek je zadnji put pobijedio u službenoj utakmici 28. rujna, kod Gorice je bilo 1-0.

Osijek je prije nekoliko dana na Opus Areni u prijateljskoj utakmici preokretom pobijedio srpski TSC 2-1, a posebno se svidio Miloš Jovičić, donedavni hrvatski U-19 reprezentativac.

Jovičić se u rodni Osijek vratio ljetos, baš iz TSC-a. U toj je utakmici drugih 45 minuta dobio Anton Matković, koji još hvata formu nakon ozljede koljena. Dobar dojam u utakmici sa srpskim prvoligašem ostavio je i Fran Peček, inače Osijekov junior.

Nije nemoguće da Peček i/ili Jovičić dobiju minutažu protiv Lokomotive, budući da Sopić ima ogromnih problema s kadrom. Jurišić ima kartone, a ozlijeđeni su Vrbančić, Jugović, Toure, Farkaš, Živković i Mikolčić.

- Zašto ne staviti juniora u početnu postavu?! Lako je staviti ga kad vodiš 3-0. Ovo su prave situacije za njih - rekao je Sopić.

BIVŠI IGRAČ RIJEKE ŠOKIRAO 'Pustili smo utakmicu i poslali Dinamo u Ligu za bedaka. Na kraju smo ispali naivci...'
'Pustili smo utakmicu i poslali Dinamo u Ligu za bedaka. Na kraju smo ispali naivci...'
OSJET: -5 STUPNJEVA FOTO Maksimir pod snijegom: Dekice na klupi, bijele tribine, hrabri u dresu kratkih rukava!?
FOTO Maksimir pod snijegom: Dekice na klupi, bijele tribine, hrabri u dresu kratkih rukava!?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Rijeka - Hajduk 5-0: Riječani nanijeli Splićanima najteži poraz u povijesti HNL-a!
HAT-TRICK FRUKA

VIDEO Rijeka - Hajduk 5-0: Riječani nanijeli Splićanima najteži poraz u povijesti HNL-a!

Hrvatski prvak bio je nevjerojatno efikasan i sa pet udaraca u okvir gola zabio pet golova! Livaja nije ulazio u igru za goste koji ostaju vodeća momčad lige, ali sa samo bodom više od Dinama. Fruk je zabio hat-trick
Evo zašto su diskvalificirali Zubčića. Prošao je kroz cilj pa napravio rijetko viđen potez
HVALEVRIJEDAN POTEZ

Evo zašto su diskvalificirali Zubčića. Prošao je kroz cilj pa napravio rijetko viđen potez

Naši skijaši imali su prvu vožnju u Gurglu za zaborav. Samuel Kolega i Istok Rodeš proklizali su i nisu završili utrku, a Filip Zubčić odvozio je stazu u vremenu za drugu vožnju, ali se sam prijavio da je zahaklao vrata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025