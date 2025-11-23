Sopić bez važnih aduta, priliku protiv 'lokosa' dobit će nekoliko klinaca koji su ga oduševili

Osijek danas od 16 sati u 14. kolu HNL-a dočekuje Lokomotivu. 'Bijelo-plavima' gori pod petama, drže fenjer prvoligaške ljestvice sa svega 10 bodova iz 13 utakmica.

Željko Sopić nedavno je preuzeo Osijek, ali u dvije utakmice osvojio je samo bod. Osijek je zadnji put pobijedio u službenoj utakmici 28. rujna, kod Gorice je bilo 1-0.

Osijek je prije nekoliko dana na Opus Areni u prijateljskoj utakmici preokretom pobijedio srpski TSC 2-1, a posebno se svidio Miloš Jovičić, donedavni hrvatski U-19 reprezentativac.

Jovičić se u rodni Osijek vratio ljetos, baš iz TSC-a. U toj je utakmici drugih 45 minuta dobio Anton Matković, koji još hvata formu nakon ozljede koljena. Dobar dojam u utakmici sa srpskim prvoligašem ostavio je i Fran Peček, inače Osijekov junior.

Nije nemoguće da Peček i/ili Jovičić dobiju minutažu protiv Lokomotive, budući da Sopić ima ogromnih problema s kadrom. Jurišić ima kartone, a ozlijeđeni su Vrbančić, Jugović, Toure, Farkaš, Živković i Mikolčić.

- Zašto ne staviti juniora u početnu postavu?! Lako je staviti ga kad vodiš 3-0. Ovo su prave situacije za njih - rekao je Sopić.